本报记者 杨 晔

接过小男孩依次递来的5个空塑料瓶后，工作人员将一个造型可爱的陶瓷小动物放进小男孩掌心，接过礼物的小男孩在妈妈怀里露出甜甜的笑容。这一幕发生在越南旅游胜地会安市街头。当地日前举办“塑料垃圾兑换纪念品”环保活动，几个空塑料瓶即可兑换一件陶瓷工艺品。活动组织者阮陈芳说，希望通过这一活动唤醒人们对塑料垃圾问题的重视。

越南自然资源和环境部数据显示，越南每年产生塑料垃圾180万吨，占固体垃圾总量的12%。在河内市和胡志明市，平均每天产生约80吨塑料垃圾，给当地环境带来严重影响。

从2019年开始，越南在全国范围发起限制塑料垃圾活动。为提高民众的环保意识，越南多地开展了有特色的活动。胡志明市还启动了“塑料垃圾换大米”计划，市民可用塑料垃圾换取同等重量的大米，每人最多可换取10公斤大米。

越南2021年7月通过“加强塑料垃圾管理的方案”，力争到2025年各购物中心和超市100%使用可降解的环保袋，所有景区、酒店、饭店不再使用不可降解的塑料袋和塑料制品。为实现这一目标，越南计划鼓励人们自带盥洗用品和餐具等，同时设置替代一次性塑料用品过渡期，酒店对确有需要的顾客可收取一定费用，以起到环保提示和限制使用塑料制品的作用。

越南还利用农业资源优势，研发推广替代塑料制品的环保产品。清化省一家企业，依托当地优质的竹子资源和研发工艺，生产的竹子吸管冷热环境下不膨胀、不开裂，每月获得的奶茶店和咖啡馆订单超过10万支。越南还在全国的餐饮店、商场、影院和学校开展“绿色越南行动计划”，向塑料吸管说“不”。据越南媒体报道，随着竹子和纸质吸管日渐被广大民众接受和使用，每年可减少676吨塑料垃圾的产生。

除了竹子，木薯、甘蔗、玉米，甚至植物的叶茎也被用作替代塑料制品的原材料。目前，河内市170多家商超中的140家，已改用可降解的木薯粉食品袋。一些餐馆和小吃店也改用甘蔗渣制作的餐盘、饭盒。胡志明市为鼓励市民使用玉米粉食品袋，3天内免费发放了500万个，相当于减少了80吨塑料垃圾。胡志明市商业合作社联盟从2019年开始发动企业和菜农，用新鲜香蕉叶包裹蔬菜，目前已在全国推广。河内市民胡氏金钗对本报记者说：“这充分做到了物尽其用，是用行动落实保护环境的好方法。”

（本报河内4月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)