本报记者 周卓斌

英国零售商联盟日前发布报告指出，因食品、服装、燃料和能源价格持续飙升，英国民众正面临一场严重的生活成本危机。报告说，最不富裕家庭承受的压力最大，2022年平均每户的可支配收入将下降19.5%；对于普通家庭来说，购买生活必需品后剩下的可支配收入平均将减少6.5%。英国央行行长安德鲁·贝利警告称，能源和进口商品价格上涨将给“英国人实际收入和支出带来巨大冲击”。

据英国国家统计局数据，英国消费者价格指数（CPI）今年1月上涨5.5%，2月涨幅更是达到6.2%，再创近30年来新高。家庭能源消费价格和汽油价格上涨是导致CPI走高的主要因素，其中，家庭能源消费价格同比上涨近25%。同时，近期英国食品价格普遍上涨。

去除食品、能源等价格因素后的核心通胀率也从1月的4.4%涨至2月的5.2%，同为近30年来最高。持续走高的通胀严重影响消费者信心。市场研究公司捷孚凯最新数据显示，英国3月消费者信心指数暴跌5点至-31，连续第四个月下降。捷孚凯客户战略总监乔·斯塔顿表示，消费者正面临一堵“担忧之墙”，调查结果显示出“明显的危机感”。

英国央行预计，通胀率在未来几个月将进一步上升，第二季度可能达到8%以上，是目标通胀率的4倍多。与此同时，英国3月制造业采购经理人指数初值从上月的58降至55.5，是13个月来最低水平。标普全球首席商业经济学家克里斯·威廉姆森指出，伴随通胀进一步加剧和生活成本危机持续恶化，英国未来几个月经济增长可能急剧放缓。

3月23日，英国财政大臣里希·苏纳克在议会下院发布更新版的财政预算案，提出帮助民众应对通胀、保障生活水平的措施。不过，英国媒体普遍认为，应对通胀措施远未达到各界期望，预算方案“没有意识到危机的广泛性”。

英国《卫报》援引一份民意调查数据说，63%的受访者认为当前英国政府对经济问题的处理很糟糕。《每日快报》头版报道指出，政府新举措很难缓解高通胀对于弱势群体生活的严重冲击。《观察家报》评论指出，当前英国家庭面临66年来最严重的生活水平下降，财政部的政策“忽视了那些挣扎在温饱线上的人”。

英国智库决议基金会研究显示，即便考虑所有减税措施效果，英国家庭明年平均实际收入也将减少4%、约1100英镑，130万户家庭将陷入贫困线以下。英国商会总干事哈维兰表示，英国政府的最新措施未能从根本上缓解企业成本压力，考虑到经济前景正在恶化，许多企业可能不得不提高产品价格，从而进一步加剧危机。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)