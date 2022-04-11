本报记者 孙广勇 姜 波

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随着新冠疫苗接种取得进展，越来越多国家和地区纷纷推出重振旅游业计划。业界认为，现阶段旅游业复苏主要依靠本国游客，未来国际游客将逐步增多，旅游业复苏步伐有望加快。

根据联合国世界旅游组织的最新预测，与2021年相比，2022年的国际游客人数可能增长30%—78%，但仍将比疫情前水平低50%以上。专家预计，疫情的冲击一时难以完全消除，旅游业要恢复到疫情之前的水平尚需时日。

行业呈现向好势头

随着越来越多民众接种新冠疫苗，全球多地旅游业呈现复苏势头。

菲律宾旅游部部长普亚塔近日表示，随着疫苗接种率的提升，越来越多旅游运营商计划组团包机到菲律宾旅游，最受欢迎的目的地是薄荷岛和长滩岛。自从今年2月允许157个免签证国家游客免隔离入境以来，已有将近10万名游客抵菲。

泰国重启入境免隔离措施后，从3月1日至18日有约15万名游客入境泰国。泰国国家旅游局局长育他沙表示，相信泰国旅游业“已走过最低点”，2022年的目标是实现收入和入境游客人数达到2019年的50%，即创收1.5万亿泰铢（1元人民币约合5.26泰铢），入境游客人数达到2000万人次。

欧盟统计局近日发布的旅游业初步评估报告显示，2021年欧盟过夜游客数量超过18亿人次，比2020年增长27%。报告说，2021年，绝大部分欧盟成员国的过夜游客数量都实现同比增长，其中希腊、西班牙和克罗地亚等国增幅最为显著，均超过70%。

随着欧洲今年4月假期到来，旅游业有望迎来年内首波高峰。希腊政府日前将往年4月中旬开始的旅游季提前至3月1日，使冬季关闭的酒店可以提早重新开放，导游也可以开始带领游客参观。希腊旅游业界预测，今年希腊旅游业收入将恢复至2019年的80%—90%。

与此同时，西班牙旅游业联合会预测，2022年，西班牙旅游业复苏态势将进一步得到巩固，复苏步伐有望从4月起开始加快，预计全年旅游业产值将恢复至疫情前的90%左右。

扶持措施持续出台

许多国家和地区出台激励措施提振旅游业，旅游相关企业也在努力设计、开发新形势下能够满足游客不同需求的旅游产品。

日前在柬埔寨举行的第二十五届东盟旅游部长会议上，东盟各国旅游部长强调，东盟各国将尽一切努力协调与合作，力促旅游业重新开放进程稳定推进。柬埔寨亚太旅游协会会长吞西纳表示，东盟国家需要进一步团结合作、应对困局。成员国开放边境将有助于加快人员往来，助推旅游业加速复苏。

老挝新闻文化与旅游部官员近日表示，老挝持续采取提振措施，开放包括中老铁路沿线等国际口岸，并推动旅游业发展与“老挝人游老挝”的旅游刺激政策相结合。目前老挝政府与企业正加强合作开发旅游项目，力争今年吸引国内外游客近300万人次。

马来西亚旅游、艺术和文化部已拨款5000万马来西亚林吉特（1元人民币约合0.66林吉特），支持受疫情影响严重的旅游业者举办活动等重振旅游业。马政府设定目标今年将吸引200万外国游客，旅游创收达到86亿林吉特。

泰国近期推出“2022泰国旅游年：神奇的新篇章”活动，鼓励泰国民众、在泰外籍人士、国际游客在疫情防控常态下游览泰国。泰国酒店协会主席玛丽莎表示，所有机构都做了大量工作，都在为旅游从业者扩大收入创造条件，且必须积极采取公共卫生和防疫措施，旅游发展与防疫两者并不矛盾。

旅游收入约占欧盟经济总量的10%。近期，在法国举行的欧盟旅游部长会议提出，各国将加强合作与协调来保持对旅游业的帮扶，包括继续努力推动各成员国开放边境、为游客的自由流动创造条件，加强对旅游业企业的帮助和支持以及推动旅游业实现数字化和可持续发展等。

不久前，法国推出了一项“法国旅游目的地发展计划”，预计10年内投入19亿欧元，用于采取创新举措推动旅游业数字化转型，目标是到2030年将法国打造为“可持续”和“慢旅行”最大目的地国。西班牙政府近期宣布将拨款34亿欧元，投入到旅游业的数字化和可持续化改造项目中。去年，政府已经为全国旅游目的地改造项目投入6.6亿欧元。

不少国家还通过灵活就业计划避免从业者大规模失业。世界旅游业理事会总裁兼首席执行官朱莉娅·辛普森近日表示，欧盟成员国解除欧盟内旅行限制将创造2400万个就业岗位，经济贡献约1.3万亿欧元。

复苏前景谨慎乐观

根据世界旅游及旅行理事会发布的最新研究报告，如果2022年全球新冠疫苗和加强针的推广速度继续加快，越来越多国家和地区将对国际旅行的限制有所放松，全球旅游业有望迎来强劲复苏势头。今年全球旅游业有望创造约5800万个就业岗位，从业人数达到3.3亿，对世界经济的预期贡献值可能达到8.6万亿美元。

目前，各大航空公司都在相应作出调整，例如增加航空班次，扩招员工等，迎接可能到来的国际旅客数量大幅增长势头。国际航空运输协会近期预测，2022年全球航空业的亏损将大幅减少，从2021年的亏损518亿美元缩小到今年的116亿美元。

业界分析人士认为，随着各国采取的提振措施逐步显露成效，旅游业将迎来快速增长势头。总体上，国内游恢复步伐要比跨国游复苏快一些。尽管如此，全球旅游业复苏仍是一个漫长且脆弱的过程，目前仍面临一些不确定因素，尤其是近期以来全球通胀高企，能源价格不断上涨，旅游相关行业特别是酒店业、航空业仍面临巨大压力和不确定性。业界呼吁各国政府进一步提供补贴和支持，帮助旅游业渡过难关。

还有专家指出，如何“安全地重启旅游业”、平衡疫情防控和经济发展的关系，仍是各国重振旅游业面临的重要课题。相关旅游目的地国家需要做好充分准备和管理工作，如进一步提升疫苗接种率，提高行业安全和卫生标准，并建立应对可能发生的感染病例增加的应急机制，以便树立安全健康的形象，增强民众对旅游业的信心。

（本报曼谷、马德里4月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)