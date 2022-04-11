本报记者 李志伟

近年来，美国犯罪率不断攀升，民众不安全感愈发明显。美国《纽约时报》日前报道说，2021年，美国的谋杀率上升到上世纪90年代中期以来的最高水平。2020年，美国的谋杀案同比激增超过27%，这是60年来最大的涨幅。

“我每天都听到枪声。”住在芝加哥西区的安杰拉·埃尔南德斯—萨顿说。美国全国广播公司报道说，纽约地铁内的犯罪率较去年同期增长了70%，这让乘客们感到坐立不安。“我真的再也没有安全感了。”乘客桑德拉·布朗说，“我在纽约生活了42年，从来没有过这种感觉。”

“犯罪浪潮”正在席卷美国各大城市。美国福克斯新闻网报道说，纽约市正面对犯罪率飙升的问题，从2019年到2021年，该市的谋杀案数量上升了52%，枪击案上升了104%，车辆盗窃案上升了91%。纽约市商业联盟进行的一次民意调查发现，84%的受访者认为，过去两年纽约市的治安情况恶化。美国有线电视新闻网表示，与2021年同期相比，纽约今年2月份的重大犯罪案件增加了近60%。

美国西海岸的旧金山、洛杉矶等城市的犯罪率也出现激增。加州大学伯克利分校政府研究所与《洛杉矶时报》不久前发布的一项联合民调显示，78%的受访民众表示，2021年加州范围内的犯罪率明显飙升，65%的受访者表示当地的犯罪率正在上升。当地民众指责检察官对待犯罪的温和政策“制造了不安全的城市”。犯罪分析师杰夫·阿舍分析美国大城市的相关数据后认为，2021年美国的谋杀率比1996年以来的任何年份都要高。

《纽约时报》分析认为，美国犯罪率飙升有3个原因。一是新冠肺炎疫情发生以来，美国政治、经济、社会失序。过去两年，疫情扰乱民众生活的方方面面，帮助降低犯罪率的社会服务突然消失了，美国出现了其他国家没有出现的谋杀案件高峰。二是弗洛伊德案发生后，警察可能减少了反暴力的行动，而更多公众对警方失去了信心，进一步导致街头暴力与私刑事件频发。三是更多的枪支导致更多的暴力，美国人在2020年和2021年购买的枪支数量比前些年大幅增加。

美国作家吉尔·菲利波维奇认为：“美国的谋杀率正以惊人速度增长。美国已经是一个异常暴力和致命的地方，这在很大程度上要归咎于其极其宽松的枪支法律。”她认为，美国暴力犯罪激增，除了枪支泛滥因素，还在于“美国未能保护弱势群体，使他们处于危险之中”。对于许多没有固定住所的人来说，性侵犯、殴打、抢劫和其他暴力行为的威胁无时无处不在。

美国暴力犯罪日益加剧，进一步凸显了美国社会的种族不平等与贫富差距。《纽约时报》称，2020年，美国黑人成为谋杀案受害者的可能性是白人的8倍，暴力事件高发是美国种族不平等的一个例证。

菲利波维奇表示，美国尤其不善于解决民众的精神疾病与药物成瘾问题，这也成为暴力犯罪的诱因之一。美国因毒品吸食过量而死亡的人数在上升。对于许多美国人，特别是那些缺乏稳定住所的人们来说，体面的精神卫生保健和药物成瘾治疗仍然遥不可及。“对于美国这样一个富裕的发达国家，本可以为无家可归者提供住房和医疗保健，但政府却选择熟视无睹。这是我们所有人的耻辱。”菲利波维奇说。

美国有线电视新闻网评论员弗丽达·吉蒂斯指出，暴力案件数量的上升导致成千上万的美国人死亡，数百万人感到脆弱和不安全。对于美国两党来说，玩政治游戏和歪曲事实无助于解决问题。“疫情席卷了全球，但犯罪率并没有在世界范围内上升。爆炸式飙升的谋杀率成为美国的独有现象。”吉蒂斯说。

（本报华盛顿4月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)