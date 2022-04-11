本报记者 曲哲涵 王 观

季春时节，花开漫野。一条条“四好农村路”串起了安徽省郎溪县的茶园和村庄，更串起了乡村旅游产业。“十三五”期间，中央投入超过9500亿元车购税资金，支持贫困地区公路项目建设，这些“四好农村路”连接城乡，为乡亲们铺就通向幸福生活的康庄大道。

在广西，得益于地方政府专项债券资金支持，沙吴高速公路建成通车，这条拥有北斗导航与位置服务、交通运行管控等功能的智慧公路，正带动地方发展奔涌新动能。

习近平总书记指出：“科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。”

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，财税部门立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，精准有效实施积极的财政政策，抓重点、补短板、强弱项，推动经济社会高质量发展，促进人民生活进一步改善。

——聚焦创新驱动发展战略，财政投入持续增加，税收政策不断优化。

“设备费预算调剂权全部下放给项目承担单位，科研项目经费中用于人的费用可达50%以上，这些好政策，将极大提升科研人员的积极性。”谈及鼓励科技创新政策，中国农业科学院作物科学研究所副研究员刘宏伟深有感触。

近年来，中央财政持续加强对基础研究、国家战略科技力量、关键技术攻关的支持。数据显示，2012至2021年，全国一般公共预算科学技术支出从4452.63亿元增长到9676.71亿元，着力保障关键技术攻关。税务部门完善和落实覆盖企业成长和创新全生命周期的税收政策支持体系，调动社会各方面力量参与科技创新的积极性。“十三五”期间，我国鼓励科技创新税收政策减免金额年均增长28.5%。在财税政策大力支持下，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，涌现出一批具有标志性意义的重大科技成果。

——大力推动城乡区域协调发展，着力提升基本公共服务均等化水平。

支持京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展的财税政策应时而出，保障国家重大区域战略有序推进。税务部门持续挖潜税收大数据优势，为区域创新发展、优化产业链供应链布局提供数据支撑。2012至2021年，中央对地方的转移支付从4.54万亿元增加到8.22万亿元，年均增长6.8%，并向财政困难地区和欠发达地区倾斜，促进城乡区域发展协调性持续增强，公共服务短板加快补齐。

——坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。

为打赢脱贫攻坚战，8年间中央、省、市县财政专项扶贫资金累计投入近1.6万亿元，其中中央财政累计投入6601亿元。税务部门落细110项支持脱贫攻坚的税费优惠政策，加大对产业扶贫、就业扶贫的税收支持。2021年安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1561亿元，继续强化巩固拓展脱贫攻坚成果投入保障。

10年间，全国一般公共预算中，教育、社会保障和就业、卫生健康支出保持较大幅度增长，基本民生保障持续加强。经济下行压力加大，基层“三保”底线依然安稳，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

——加大财政投入力度，完善绿色税收体系，助力建设美丽中国。

高原风光好，一江清水向东流。“2018年以来，公司累计享受环境保护税减免约150.95万元，‘绿色’税费优惠政策增强了我们的发展动力。”青海发投碱业有限公司副总经理崔升阳说。

设立国家绿色发展基金、开展政府采购绿色建材试点……2012至2021年，全国一般公共预算节能环保支出年均增长7.2%。资源税、环保税、企业所得税等“多税共治”的绿色税制体系逐步完善，支持建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

——充分发挥税收政策作用，积极支持和扩大对外开放。

从一家家人气爆棚的“离岛免税店”到吸引全球目光的海南自贸港，从中欧班列的“硬”基建到吸引海外人才的个税优惠“软”服务，财税政策持续加力，助力实现高质量引进来和高水平走出去。党的十八大以来，我国关税总水平从9.8%降至7.4%。2013年至2021年，全国累计办理出口退税超过12.2万亿元，有效缓解企业资金压力。

笃志前行，虽远必达。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，财税部门将切实以政领财、以财辅政，奋力推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军再立新功。

（相关报道见第六、七版）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)