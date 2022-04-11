本报记者 赵益普

在柬埔寨特本克蒙省，崭新的特本克蒙中柬友谊医院刚刚投入使用。在妇产科，28岁的值班医师金·拉塔娜正在为一名孕妇做产前检查。“许多附近的病人都会首选来这里看病。”拉塔娜原本就职于省内另一家医院，听说中柬友谊医院竣工了，立刻递交了求职申请，最终在10∶1的录取率中脱颖而出，“我很幸运呢，许多年轻医生都争着来这里上班。”

特本克蒙中柬友谊医院由中国政府援建、中铁建设集团有限公司承建。项目于2019年3月1日开工，建筑面积2.4万平方米，可提供300张床位，设有内科、儿科、传染病科等近20个科室。投入运营后，成为柬埔寨最大的省级医院。

3月中旬，医院正式开始接收病人。考虑到现阶段病人不多，且就诊时间主要集中在上午，医院每天下午为各科室医生组织培训。院长艾康说：“全院目前共有190多名医护人员，整体比较年轻，大家都干劲十足。我们有专门的培训实习教室，前几天省卫生厅厅长还专门来医院主持培训。”

艾康介绍，中方不但援建了医院，还捐赠了先进设备。“在医院影像科，我们可以做电子计算机断层扫描（CT）和核磁共振，这在柬埔寨各省医院中都是少见的。”艾康说，建设这所现代化大型医院“为当地民众做了件实实在在的好事”。

走进医院检验科，十几名医生正在一起研究新到的6台医疗设备。检验科副科长唐·拉斯梅说：“新设备调试操作需要试剂，这台医用离心机的试剂还没到，我天天看着它手痒！”心急又实在的拉斯梅逗笑了一屋子人。据悉，所需试剂将不久后到位，届时所有的设备可以正常服务患者。

特本克蒙省省长姜占索潘表示，这家医院将为保障当地民众身体健康发挥积极作用。柬埔寨首相洪森评价称，特本克蒙中柬友谊医院是柬中友好合作的重要见证，也是两国老一辈领导人共同缔结的友谊结下的果实，是柬中命运共同体建设的生动实践。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)