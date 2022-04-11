本报记者 周翰博

“中国大力发展同中亚各国关系，始终致力于促进与各国的互利合作，维护地区安全稳定。在这过程中，中国尊重其他国家主权，从不干涉他国内政。这是中国与中亚国家开展交往的显著特点。”近日，吉尔吉斯斯坦国家战略研究所顾问舍拉迪尔·巴克特古洛夫在首都比什凯克接受本报记者采访时表示，吉中两国是长期合作伙伴，建交30年来，在双方的共同努力下，两国关系已经提升至全面战略伙伴关系，“吉中各领域合作潜力巨大”。

今年1月，习近平主席在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，并发表题为《携手共命运 一起向未来》的重要讲话。“中国同中亚五国30年合作的成功密码，在于始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢。”巴克特古洛夫表示，中国重视周边外交工作，坚持按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的方针深化同周边国家关系。吉尔吉斯斯坦同中国的合作有力带动了就业，促进了地区经济发展。

2月初，吉总统扎帕罗夫赴华出席北京2022年冬奥会开幕式。两国元首发表联合声明，并签署文化、绿色发展、经典著作互译出版等领域的多份合作文件。巴克特古洛夫认为，两国元首的这次会晤对促进吉中友好关系和各领域合作快速发展具有积极意义。“为了维护共同利益，确保地区安全稳定，吉中两国在政治外交、经贸往来、基础设施建设、人文交流等方面加强合作都不可或缺。”巴克特古洛夫希望，两国相关部门进一步完善双边合作机制，成立更多专项合作委员会，积极落实两国领导人确立的各项合作协议。

展望未来，巴克特古洛夫表示，建设好包括中吉乌铁路在内的铁路线路对促进地区经济社会发展具有重要意义。共建“一带一路”将全面挖掘中亚地区过境运输潜力，为沿线国家人民带来实实在在的利益，“只要始终把两国民众的利益放在首位，吉中双边关系与各领域合作将不断取得新成就”。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)