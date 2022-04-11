伊沃娜·拉杰瓦茨

中国政府和社会各界都在积极探讨实现“双碳”目标的科学方法，通盘谋划，有序推进

中国提出新发展理念，强调促进经济社会发展全面绿色转型，并做出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的承诺，具有重大意义。目前，中国已经发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，明晰了落实“双碳”目标的政策框架和路线图。

绿色低碳发展是今年中国全国两会的重要话题之一。今年《政府工作报告》提出，有序推进碳达峰碳中和工作，强调坚持“先立后破、通盘谋划”。我认为，其中的“有序”两个字相当关键。一些地方在降低碳排放过程中步子有些着急，对民生和经济发展产生影响，中国政府对此有着清晰的认识，强调要科学有序推进。财政预算方面，大气污染防治资金安排300亿元人民币、增加25亿元人民币，进一步增加北方地区冬季清洁取暖补助支持城市，这为持续改善生态环境、推动绿色低碳发展提供了财政支持。

今年中国全国两会期间，不少代表委员围绕推进新能源汽车发展、绿色低碳技术创新等提出建议。我关注到的有：关于推广应用甲醇汽车助力交通领域碳中和的建议，关于建设新能源汽车碳足迹核算体系的建议，加快国内锂资源勘探开发以保障供应链安全等。其中，许多提议具有可操作性，引起广泛讨论。实际上，中国已在《“十四五”工业绿色发展规划》中将甲醇汽车纳入绿色产品，未来配套政策的出台值得期待。

电子废旧物回收是我关注的另一个议题。中国是全球最大的电子产品制造和消费市场，产生的电子垃圾也十分可观。有关数据显示，到2030年，中国电子垃圾中的原材料价值将达到238亿美元。有中国全国人大代表提出加强电子废旧物循环利用体系建设，开展个人电子废旧物碳积分试点，我认为非常有意义。这不仅能够实现电子垃圾中的资源循环利用、节省经济成本，也对中国建设生态文明大有裨益。

《政府工作报告》为能源领域的低碳工作指明了方向：加强煤炭清洁高效利用，有序减量替代，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，加强抽水蓄能电站建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力等。报告中的内容与中国加强清洁能源替代、提高能源效率的总体趋势相一致，相信未来一段时间内，这些要求将在中国政府工作中得到细化和落实。

中国是世界最大的发展中国家，实现“双碳”目标对于中国经济绿色转型和全球可持续发展意义重大。中国政府和社会各界都在积极探讨实现“双碳”目标的科学方法，用实际行动践行绿色发展理念。我期待中国在“双碳”领域不断取得新的成绩、作出新的贡献。

（作者为塞尔维亚国际政治经济研究所副主任）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)