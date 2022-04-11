本报记者 胡泽曦

“中国共产党科学决策、中国人民团结奋斗，两者结合在一起，让中国取得了令人惊叹的成就。”日前在接受本报记者专访时，黎巴嫩共产党中央委员阿德汉·赛义德如是分享自己对中国成功故事的思考。

从2015年起，赛义德就在中国学习、工作，近距离观察中国的发展变化。他一直有个心愿，就是通过写一本书，向世界介绍他所见证的中国成就。新冠肺炎疫情发生后，赛义德开始动笔。2020年底，他撰写的《坚定——一个外国人的武汉日记》付梓出版。在书中，赛义德客观记录了疫情期间武汉所发生的事情，向国际社会介绍中国抗疫举措，展现他眼中的中国精神、中国力量。赛义德认为，中国在抗击疫情中的表现，清晰地体现了中国国家制度优势。“抗疫期间，我感受到中国人民的伟大。然而，仅这一点还不足以解释中国的成功。人民需要强大的领导力量，中国共产党正是人民所需要的强大领导力量。中国共产党始终坚持人民至上，中国政府制定科学精准的防控方案，对人民的生命健康负责。疫情已经持续两年多，为什么中国人民能始终坚持团结抗疫？因为他们信任中国党和政府。”赛义德说。

当前，中国式民主吸引了更多国际关注。赛义德注意到，包括哈佛大学在内的多个国际研究团队，都发现中国人民高度信任中国共产党和中国政府。这与他在中国的观察完全吻合。“民主制度关系国家未来，关系人民生活，没有人有权强加所谓的‘正确模式’。人民看到一种政治制度对自己有益，就会自发支持它。这就是我在中国看到的。”

赛义德非常关注中国共产党治国理政的具体实践。他告诉记者，在中国共产党执政理念中，令他印象最深刻的是坚持与时俱进。“中国共产党意识到，必须不断推进改革，才能跟上社会变化的步伐，才能更好地回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问。”

“习近平主席深刻理解中国人民对美好生活的向往。中国政府高度重视生态文明建设、反腐败、共同富裕等，都是对人民呼声的有力回应。”赛义德说，中国以自己的方式成功解决了绝对贫困问题，这是彪炳史册的奇迹，下一步中国向着全体人民共同富裕迈进，将为长远发展奠定更坚实的基础。

赛义德多次参加中共中央对外联络部举办的党际交流活动，对中国共产党坚持与各国政党平等相待感触颇深。“在参加活动时，我真切感受到中国共产党对我们的尊重。我们彼此之间是平等的，是一种相互交流学习的关系。”赛义德告诉记者，中国共产党党员信念坚定，将建设伟大中国视为自己的人生目标。他期待未来能参加更多交流活动，增进对中国共产党的了解。

时代之变和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。赛义德认为，在目前的国际形势下，中国在加强全球治理、促进多边合作等方面发挥着越来越关键的作用。他以共建“一带一路”为例表示，中国倡导的国际合作以共赢为目标，是一种面向未来的合作方式。“各国需要建立一种共赢关系，而不是搞零和博弈，实现共赢正是‘一带一路’合作的重要特征。中国始终强调共商共建共享，致力于合作共赢、共同发展，这正是今天我们在非洲、中东、拉丁美洲等很多地方所看到的。”

“受疫情等因素影响，世界正处在一个非常艰难的时期，国际社会更加关注中国，对中国抱有更多期待。”赛义德说，“今年将召开中共二十大，这不只是属于中国共产党、属于中国的重要事件，也是全球关注的大事。”

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)