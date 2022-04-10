新华社北京4月10日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯政府10日宣布将增加储备基金确保经济稳定。乌克兰总统泽连斯基表示，乌方绝不能失去外交解决冲突的机会，但乌方的条件必须得到满足。

——俄罗斯政府网站10日发布消息说，俄政府储备基金将增加2734亿卢布用于确保外部制裁条件下的经济稳定，相关命令已经签署并公布。消息说，此次增加的俄储备基金中的2716亿卢布是今年第一季度获得的额外油气收入。

——据乌克兰国家通讯社10日报道，乌总统泽连斯基当天在社交媒体发布接受美国媒体采访的视频。他在视频中表示，乌方绝不能失去外交解决冲突的机会，但乌方的条件必须得到满足。他说，乌克兰人民将接受和平，希望按照乌方的条件结束这场战争。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日通报说，俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军127架战机、98架直升机、436架无人机、234套防空导弹系统、2052辆坦克及装甲车辆、232台多管火箭炮、894门野战火炮和迫击炮、1975辆特种军用车辆。俄国防部当天发布的一段视频显示，俄黑海舰队一艘护卫舰从黑海水域向乌军事基础设施发射了4枚“口径”巡航导弹。

——乌克兰武装部队总参谋部10日在社交媒体发布声明说，截至10日，俄军在对乌作战中损失人员1.93万人，损失坦克722辆、装甲车1911辆、火炮系统342套、多管火箭炮108套、防空系统55套、机动车辆1384辆、固定翼飞机152架、直升机137架、舰船/巡逻艇7艘、燃油运输车76辆、战术无人机112架。

——乌克兰武装部队总参谋部10日上午在社交媒体发文说，俄军正增派兵力试图突破乌军在哈尔科夫州东南部城市伊久姆的防御体系并全面控制马里乌波尔。此外，俄军正加强在尼古拉耶夫州方向的防御阵地。乌武装部队总参谋部表示，由于装备和人员损失严重，俄军在哈尔科夫、赫尔松和扎波罗热等地俄军控制地区设立了军事医院和修理厂。

——乌克兰敖德萨州地方军事管理部门发言人谢尔盖·布拉丘克10日在社交媒体发布视频讲话说，9日夜间至10日凌晨，敖德萨市和敖德萨州虽发布了空袭警报但总体平静，俄军当晚未发动空袭，但空袭危险并未解除。布拉丘克说，俄黑海舰队继续集结，俄军对敖德萨州正进行频繁的空中侦察。

——德国总理朔尔茨10日同乌克兰总统泽连斯基通电话。德政府发表的声明说，此次通话是双方定期接触的一部分。朔尔茨向泽连斯基了解俄乌当前局势和谈判进程，表示德国将全力支持乌克兰人。（参与记者：李东旭、李铭、耿鹏宇、李超）

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