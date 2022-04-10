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中国驻美国大使秦刚：“我们需要去书写更多像飞虎队一样的合作故事”

2022年04月10日15:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月10日电 （记者李志伟）当地时间4月9日，“铭记英雄—纪念飞虎队80周年及二战时期美国援华空军历史图片展”在美国国家航空和航天博物馆举行。中国驻美国大使秦刚出席活动并发表讲话。

秦刚表示，飞虎队的故事传颂的是中美并肩抗战的壮举，浓缩的是中美守望相助的情义，承载的是中美历久弥新的友谊。飞虎队已经熔铸成两国的共同记忆，成为中美友好事业中永远闪亮的灯塔，成为彪炳中美关系史册、代代相传的佳话。

秦刚指出，今天，中美两国都发生了巨大变化，世界也发生了巨大变化。中美早已利益交融，但中美关系却面临着前所未有的挑战，中美是冲突对抗还是和平共处，是零和博弈还是合作共赢，这是世纪之问。

秦刚强调，身处无数人用鲜血和牺牲换来的和平年代，“我们没有任何理由去制造矛盾，扩大分歧，挑动对抗，我们唯一正确的选择就是相互尊重，和平共处，合作共赢。我们需要去书写更多像飞虎队一样的合作故事，为两国人民创造福祉，为世界带来和平与繁荣。”

(责编：高歌、吴成良)

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