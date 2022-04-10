中国驻美国大使秦刚与美国青少年在活动现场用中文说“欢迎回家”，共同为正在太空执行任务的航天员们录制小视频。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿4月10日电 （记者李志伟）当地时间4月9日，“天宫问答”——中国神舟十三号航天员乘组与美国青少年互动活动在中国驻美国大使馆举行。前期参与提问活动的学生及家长、老师，华盛顿周边学校学生和家长，以及美国国家航空航天局退役宇航员唐·托马斯等参加了活动。美国太空探索技术公司首席执行官马斯克、加州理工大学航空航天系主任莫里·加里巴、美国国家航空航天局退役航天员芭芭拉·摩根等人以视频方式参加活动。

中国驻美国大使秦刚带领美国青少年完成有关太空知识的任务，以“接收太空信号”的方式，引出“天宫问答”的主视频。在“天宫问答”主视频中，美国青少年对中国航天员们在太空中的生活与工作充满了好奇，他们提出了各种有趣的问题。这些问题包括空间站的水从何而来、多长时间需要出仓、航天员们的日常饮食和运动、如何在太空中观察生命演化、对于想成为航天员的孩子有哪些建议等。

中国三名航天员翟志刚、王亚平、叶光富在太空中给美国青年学生答疑解惑，并通过形象生动的太空展示，让美国青少年更好地了解太空知识。中国航天员耐心细致地讲解，展示了空间站工作生活场景，演示了微重力环境下的神奇现象。妙趣横生的问答环节以及中国航天员的太空生活都让现场观众称赞不已，惊叹连连。

几位嘉宾分别从个人成长、工作经历的角度分享了对太空探索的理解，托马斯谈起自己如何从一名拥有探索太空梦想的6岁孩童成长为宇航员的经历，指出尽管中美文化传统不同，但探索太空激励着全世界。芭芭拉详细描绘了航天飞行任务所见证的太空奇观，以此告诉孩子们世界是紧密联系的，她鼓励同学们带着好奇心多观察、多思考。嘉宾们启发青少年追逐梦想、勇往直前，共同探索浩瀚宇宙。

神舟十三号航天员4月中旬将回到地球家园。在活动上，秦刚邀请托马斯夫妇以及全体在场同学们用中文说“欢迎回家”，共同为正在太空执行任务的航天员们录制小视频。

谈到本次活动的创意，秦刚表示，自去年10月神舟十三号载人飞船顺利升空并入驻中国空间站后，包括中小学生在内的美国公众都表示了很大的兴趣。受此启发，中国驻美使馆设计了“天宫问答”活动——面向美国中小学生征集他们希望向中国航天员们了解的问题，得到了热烈响应，来自美国13个州的20多所学校发来了180多个问题视频，共有300多名同学参与提问。

秦刚表示：“宇宙探索、科学研究永无止境，需要人类齐心协力共同合作。我们希望，中美青年一代都能够像航天员们一样勇于探索、追逐梦想，为人类做出贡献。”

参加当天“天宫对话”的美国青少年非常激动。美国学生克里斯托弗表示，“这太神奇了，航天员在太空，我们在地球上，然后我们能够进行沟通交流。这感觉太棒了。”他梦想成为一名宇航员，他说这样的交流活动进一步激发了他的理想，他会更加努力地学习，为成为一名宇航员做好准备。他激动地说，没有什么梦想是不可能的，宇宙太空能团结所有人。

美国学生迈尔斯·卡利表示，他非常喜欢这一活动，这不但拓展了他对太空以及空间站生活的认知，而且给了他很大的鼓励与启迪，这让他认识到世界各地人们携手共同合作有着重要意义。他同时对中国太空科技的发展进步、空间站先进的设备表示赞叹，并期待看到中国航天更多的科技进步。

托马斯表示，太空探索为全人类创造了一起合作的机会，激励着全世界。美中在太空探索领域有广泛的合作潜力，也一定会鼓励更多的年轻一代为人类未来的命运不断探索。

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