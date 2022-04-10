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中老铁路第三列“澜沧号”动车组运抵万象

2022年04月10日11:39 | 来源：人民网-国际频道
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4月9日，中老铁路第三列“澜沧号”动车组顺利运抵老挝首都万象。李欢摄

人民网曼谷4月10日电 （记者孙广勇）当地时间4月9日晚20时，中老铁路第三列“澜沧号”动车组顺利运抵老挝首都万象。该列动车组将于4月中旬老挝新年泼水节期间投入使用，作为加开列车在万象至孟赛区段运行。

该列动车组3月30日从中国中车青岛四方股份公司出厂，4月6日从昆明西站出发，4月8日运抵老挝磨丁铁路口岸，4月9日顺利抵达万象。商务座车厢是该动车组最大的亮点，旅客可充分享受更优雅的车厢环境、更宽敞的乘车空间，拥有更舒适的乘坐体验。

为满足中老铁路老挝段不同旅客出行需求，老中铁路有限公司对第三列动车组进行了升级改造。该动车组列车增设商务座车厢1节，增设一等座车厢至2节，缩减二等座车厢至5节，其中商务座车厢定员18人，一等座车厢定员72人，二等座车厢定员98人，总定员630人。相比已经运行的前两列“澜沧号”动车组列车，客座车厢设置更有层次，定员分配更加合理，内部装饰组件更有档次。

据老中铁路有限公司介绍，自2021年12月3日开通运营以来，中老铁路老挝段客运需求旺盛，越来越多当地民众“尝鲜”动车之旅。为满足老挝民众多样化的出行需求，老中铁路有限公司不断强化客运组织管理，采取加开列车、延长预售票时间、增加席位复用和售异地票功能、调整车站票额分配、在主要城市开设售票点、研究开行普速列车等举措，持续优化客运产品、提升服务质量。

截至4月7日，中老铁路已开通运营4个多月，老挝段累计开行动车组列车456列、发送旅客23.68万人次，平均每天发送旅客约1880人次，最高日发送旅客3160人次，运输红利持续释放，极大地便利了沿线民众出行。

(责编：高歌、吴成良)

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