新华社北京4月10日电 （国际观察）挥舞制裁大棒的横行霸道者——乱局背后的美国“黑手”之四

新华社记者吴宝澍

2月下旬俄罗斯与乌克兰冲突升级后，美国对俄罗斯施加全方位经济制裁，在损害俄经济民生的同时，冲击全球能源、粮食、金融市场。

长期以来，美国为维持霸权，频频打着“民主”“人权”“国家安全”旗号，以单边制裁肆意打压其他国家，给相关国家民众造成深重苦难。美国此举严重侵犯人权，违反国际法和国际关系基本准则。

坑害盟友 危害世界

在美国“拱火”下，俄乌紧张关系不断升级，最终爆发冲突。如今，美国非但没有为缓解紧张局势付出实质性努力，反而拉拢盟友通过全方位、无差别的对俄制裁和对乌武器供应继续火上浇油。就在3月29日俄乌两国谈判取得进展的当天，美国财政部官员称，将加大对俄供应链的制裁。

美国拉拢盟友发起的对俄单边制裁对全球能源、金融、粮食、产业链等方面造成巨大冲击，整个国际社会都不得不为此买单。首先感到压力的便是能源进口高度依赖俄罗斯的欧洲国家。欧洲能源价格近期升至创纪录高位，多国居民电费、取暖费、交通费上涨，粮食和部分日用品也在涨价。

受害更为严重的则是那些经济基础本就薄弱的发展中国家，它们的经济发展、社会稳定都受到威胁。德国外交政策网站3月底的一篇文章说，阿拉伯世界正面临一场可能会迅速导致政治动荡的粮食危机，粮食价格上涨恐将引发“饥饿暴动”。

美国总统拜登3月下旬回答记者提问时承认，对俄制裁让许多国家付出代价，大量国家出现粮食短缺。

即便如此，美国仍选择再一次将制裁作为维护霸权的工具。美国塔夫茨大学教授、布鲁金斯学会高级研究员丹尼尔·德雷兹纳去年在《外交》杂志上撰文：20年的“反恐”战争、经济衰退、两极分化，再加上新冠疫情，削弱了美国的实力，“沮丧的美国总统们手中的箭越来越少，于是他们最先想到的是简单可用的工具，也就是制裁”。

无法无天 肆意妄为

二战结束后，美国频频利用其全球霸权地位，将国内法凌驾于国际法之上，肆意对其视为敌人或对手的国家施加制裁，还对与这些国家有来往的第三方实施“二级制裁”。

冷战时期，美国出台《武器出口控制法》《出口管理条例》等法律法规，阻止盟友向社会主义阵营国家出口相关产品。

1962年以来，美国对古巴施加了现代历史上持续时间最长、程度最严厉的系统性贸易禁运、经济封锁和金融制裁。截至2021年，联合国大会已连续29年通过有关要求美国结束对古封锁的决议，但美国政府毫不顾忌国际社会的正义声音，依然对古巴实施封锁。

20世纪70年代末以来，美国对伊朗实施单边制裁和封锁，逐步形成涉及金融、贸易、能源等多领域的严密体系。2018年，美国政府单方面退出伊朗核问题全面协议，重启并新增一系列对伊制裁。美国的“二级制裁”威胁迫使许多国家和实体放弃与伊朗合作，大批外国企业陆续撤出伊朗。

1999年查韦斯出任委内瑞拉总统后，委美关系长期紧张。2017年以来，美国不断扩大对委经济和金融制裁，甚至多次提及军事干预的可能性。2019年，美国冻结委政府在美全部资产，通过加大制裁力度支持委反对派对抗政府。

摧残民生 罔顾人权

美国虽动辄高喊维护“人权”，但其对他国实施的制裁根本无视人权，严重伤害相关国家民生，造成人道主义灾难。

据统计，2017年到2020年底，美国制裁使伊朗石油出口减少80%以上。伊朗外汇收入锐减，经济遭受沉重打击，并引发货币贬值、通胀不断加剧，对民生造成严重伤害。

美国智库经济与政策研究中心2019年4月发布的报告指出，美国制裁加剧委内瑞拉经济危机，使委人民深受其害，在2017年至2018年期间导致超过4万委内瑞拉人死亡。报告作者说，美国政府蓄意以制裁摧残委内瑞拉经济，企图实现政权更迭；委民众无法获得救命的药品、医疗设备、食品和其他必要物资，这违反国际法和美国签署的条约。

古巴政府今年2月发表声明，谴责美国60年来对古巴实施的封锁是最不人道的经济战争行为，是对古巴人民人权的大规模、公然、系统性侵犯。声明说，美国自2019年以来不断升级封锁措施，并在新冠疫情下阻拦他国向古巴捐赠物资，阻碍古巴获取药品和基本用品。

在阿富汗，美国留下巨大战争创伤并撤离后，迟迟不肯解冻阿富汗在美资产，并拟将其中一半为己所用。这些资产本应用来进口阿富汗人急需的食品和药品。联合国秘书长古特雷斯今年1月敦促美国和世界银行解冻阿富汗国有资产。他警告说，数以百万计的阿富汗人正处在“死亡边缘”。

(责编：高歌、崔越)