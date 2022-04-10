人民网阿布贾4月9日电 （记者姜宣）7日，驻尼日利亚使领馆召开在尼林业及采矿业中资企业安全工作专题视频会议。驻尼日利亚大使崔建春、驻拉各斯总领事储茂明等使领馆领导，尼日利亚中国总商会、华商产能协进会、华侨华人联合总会、拉各斯青年华商会、江西联合商会等负责人，中土、中地、北方国际、维银石材、中建材、肯扬矿业、前进矿业等企业负责人，驻尼央媒记者，侨胞代表、领事协助志愿者等50余人与会。

崔建春表示，党和政府高度重视和关心在尼公民安全及海外企业发展，驻尼使领馆一贯坚定维护各企业和中国公民的合法权益。近一段时期的形势表明，在尼各种风险挑战明显增多。我林业、采矿业企业多地处偏远地区，极易成为被袭击对象，有关生产模式也容易污染环境。各企业要经营好存量、运筹好增量、规划好储量，推动企业可持续发展，更好服务于中尼友好和国内经济社会发展大局。

崔建春表示，必须进一步强化防范意识，加强风险识别，严控“六大风险”，切实压实安全责任，落实好本地化作业安排。要遵守尼当地法律法规，依法合规经营，尊重当地风俗习惯，保护生态环境，积极履行社会责任，回馈当地社区，树立中国企业良好形象。要积极支持总商会工作，在贸易投资促进办公室、安全运营办公室、公共关系办公室等协调下，互帮互助、团结一致，共同打造中尼务实合作的绿洲环境，奏响中尼友好的和谐乐章。

储茂明表示，在尼各企业要统筹好发展和安全，积极参与落实中非合作论坛第八届部长级会议“九项工程”，在安全、合法的前提下稳步推进中尼务实合作。来自在尼有关企业、商会、侨团的代表围绕当前形势下加强安全防范、依法合规经营发言，表示将进一步加强安全能力建设，注重守法守规，做好环境保护，全力保安全、谋发展。

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