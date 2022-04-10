人民网约翰内斯堡4月8日电 （刘畅）4月8日，中国银行约翰内斯堡分行与南非约翰内斯堡证券交易所（JSE）举行了合作备忘录签约仪式，同时也为将在6月21日至23日举行的线上“南非明天”路演活动进行预热。

中国银行约翰内斯堡分行陈隆建行长致欢迎辞。人民网 刘畅摄

中国银行约翰内斯堡分行行长陈隆建在欢迎辞中高度评价JSE致力于沟通中非资本市场的努力，并表示通过共同搭建平台，将促进中国投资者了解南非资本市场。

JSE资本市场董事瓦尔登·雷迪女士致辞。人民网 刘畅摄

JSE资本市场董事瓦尔登·雷迪说，近年南中经贸交流快速增长，中国银行对增进中南经济合作发挥了积极作用，并表示JSE将继续加深与中国上海、深圳证交所在资本市场的合作。

中国银行约翰内斯堡分行与JSE签署合作备忘录。人民网 刘畅摄

JSE成立于1887年，是南非唯一一家综合金融产品交易所，上市金融工具包括股票、债券以及利率、货币和大宗商品等衍生品。1963年，JSE加入世界交易所联合会。按交易产品市值计算，JSE是全球前19大证券交易所，也是非洲最大的交易所，目前共有400家上市公司在JSE上市交易。

合作备忘录明确了中国银行作为“南非明天”路演活动唯一中资协办银行，强调双方将共同努力，通过全面金融合作，信息交流，客户互荐等方式，强强联合，助力中非经贸合作健康发展。“南非明天”路演活动由JSE主办，南非财政部、南非央行、JSE60强上市公司以及政府官员参与，旨在为南非政府部门、企业、国有企业和经济学家提供一个平台，向国际投资者讲述南非的投资故事，提高国际投资者对南非的信心，增加南非资本市场的吸引力。

与会嘉宾代表合影。人民网 刘畅摄

自2014年以来，该活动先后在纽约、波士顿和华盛顿等地举办，取得了良好的社会和经济效益。2021年，JSE又举行了针对英国、迪拜和新加坡的线上路演活动。2022年，该路演活动进一步扩大到中国市场。中国银行约翰内斯堡分行将通过本次活动提升中国银行在当地市场及中南、中非经贸合作中的市场地位和影响力。

(责编：高歌、吴成良)