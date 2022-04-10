新华社北京4月9日电 述评：在复杂动荡的国际局势中彰显中国担当

新华社记者刘华、许可、成欣、孙楠

2022年，对世界来说，是一个充满挑战的年头。新冠肺炎疫情仍未彻底战胜，乌克兰危机又接踵而来，本来就充满不确定性的国际局势变得更加复杂动荡。

暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。三个多月来，在元首外交引领下，中国在世界变局中穿云破雾，在困难挑战中砥砺前行，同各方加强团结、携手并进，持续推动构建人类命运共同体，努力为世界开辟光明和美好未来。

笃行与希望

4月1日晚，习近平主席以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。

“以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性”“以中欧开放合作推进经济全球化深入发展”“以中欧团结协作应对全球性挑战”。会见中，习近平主席深刻阐述中欧作为两大力量、两大市场、两大文明加强合作，对世界的重大意义。

胸怀天下，笃行不怠。今年以来，习近平主席同来华出席北京冬奥会的20位外国领导人及国际组织负责人面对面会谈会见，同10多位外国领导人通电话，以视频方式同多位外方领导人举行峰会、通话、会见等，就双边关系和重大国际问题等密集互动、深入沟通。

“中方愿同俄方一道，充分发挥两国关系政治优势，推动两国全方位务实合作取得更多成果”；“我们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界的和平与安宁作出努力”；“希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策，同中方一道，推动中欧关系行稳致远，为动荡的世界局势提供一些稳定因素”……

面对世界百年未有之大变局，习近平主席就国际交往提出一系列重要主张，为中国同各方关系发展把舵定向，彰显中国作为维护和平稳定、促进团结合作中流砥柱的大国担当。

这是一次与众不同的合影——

2月5日，人民大会堂，习近平主席和夫人彭丽媛同出席北京冬奥会开幕式的国际贵宾佩戴印有各自所在国家、地区、国际组织旗帜的特制口罩，并肩而立，共同挥手示意。镜头定格下这珍贵的瞬间。

“冬奥之约”，来之不易。疫情背景下，中国克服重重困难举办冬奥会，近70个国家和国际组织的约170位官方代表出席开幕式，共91个国家和地区的近3000名运动员同场竞技。

这样一届冬奥会，为新冠肺炎疫情困扰下的世界注入信心和力量。北京冬奥会的成功，不仅是中国的成功，也是世界的成功；不仅是体育的胜利，更是团结的胜利。

泰国《民意报》评论，北京冬奥会大力倡导国际合作、让世界人民摒弃嫌隙、和平聚会，“真正践行了奥林匹克精神，将博爱、友谊和希望传递给全世界”。

坚守与担当

当今世界既不太平也不安宁，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。作为一个负责任大国，中国怎么办？

“中方始终站在和平一边，从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观。”习近平主席的话掷地有声。

这是中国在乌克兰问题上的明确立场，也是中国外交一以贯之的理念。

从同俄罗斯总统普京通电话到同法国、德国领导人举行视频峰会，从应约同美国总统拜登视频通话到视频会见欧盟领导人……习近平主席全面阐述了中方在乌克兰问题上的原则立场。

“坚持劝和促谈”“防止出现更大规模人道主义危机”“构建欧洲和亚欧大陆持久和平”“防止局部冲突扩大化”，习近平主席的意见，既立足当下，又着眼长远，为当前形势下解决乌克兰危机提供了建设性的中国方案。

“中方一直在开展重要的外交努力。”西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯说，中国在乌克兰问题上的做法是基于自己的理念：捍卫主权和领土完整，反对战争和制裁，将对话和谈判作为根本解决方案。

在围绕乌克兰问题劝和促谈之外，另一重大新闻事件也在同步发生。

3月的最后两天，多国外长聚首中国安徽屯溪，第三次阿富汗邻国外长会、阿富汗邻国与阿临时政府首次外长对话会等阿富汗问题系列会议相继在这里举行。

“一个和平、稳定、发展、繁荣的阿富汗，是全体阿富汗人民的期盼，也符合地区国家和国际社会共同利益。”习近平主席向第三次阿富汗邻国外长会发表书面致辞，强调阿富汗邻国要各尽所能，凝聚共识，协调配合，支持阿富汗人民开创美好未来。

会议围绕在人道援助、互联互通、经贸领域、农业发展、能源电力、能力建设等重点领域向阿富汗提供实质性支持达成许多共识，为阿富汗和平重建带来新的希望。

诚如网友评论的那样，当阿富汗面临雪崩般危机时，有的国家在雪上加霜，中国则一直是雪中送炭，让世界看到了一个坚守和平正义、践行使命担当“大国的样子”。

视野与格局

4月7日，中国—新西兰自贸协定升级议定书正式生效，中新自贸协定是我国与发达国家签署的第一个自贸协定。

外界评价，议定书生效将进一步深化中新两国经贸合作，为促进全球经济稳定复苏发挥积极作用和示范效应。

“坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济……”

1月17日，习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议发表演讲，再次传递出中国将进一步融入区域和世界经济、同世界互利共赢的清晰信号。

“携手合作，聚力战胜疫情”“化解各类风险，促进世界经济稳定复苏”“跨越发展鸿沟，重振全球发展事业”“摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢”……演讲中，习近平主席以充满哲理的中国智慧，向世界阐释如何开辟后疫情时代美好世界的人间正道，回应世界各国人民对和平发展、合作共赢的期盼。

大道至简，实干为要。中国不仅登高望远、把脉开方，更重信守诺、垂范先行。

今年以来，中国先后与叙利亚、阿根廷、马拉维等国签署共建“一带一路”合作文件。至此，同中国签署共建“一带一路”合作文件的国家已达149个，国际组织已达32个。

在疫情给世界经济造成严重冲击的背景下，“一带一路”合作不仅没有停滞，反而逆势前行，为全球经济寒冬注入暖流，成为沿线国家的合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路。

从政府工作报告明确写入深入实施外资准入负面清单、落实好外资企业国民待遇，到呼吁保障全球产业链供应链稳定畅通，再到推动全球发展倡议落地、“努力不让任何一个国家掉队”……中国将自身发展置于全人类发展的坐标系，把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，致力于同世界各国共迎挑战、合作共赢。

“在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。”

在复杂动荡的世界，习近平主席的话给人以深刻启迪，指引人类前进的正确方向。

(责编：高歌、崔越)