新华社德黑兰4月9日电（记者王守宝 高文成）伊朗总统莱希9日表示，伊朗有权和平利用核能，无论其他国家的意愿或意见如何，伊朗都将继续就和平利用核能进行研究。

莱希当天在国家核技术日庆祝活动上发表讲话说，伊朗在和平利用核科学技术领域取得的进展“不可逆转”。伊朗科学家正在加速推进和平利用核能方面的研究工作，伊政府将支持这一进程。

在当天的活动上，伊朗原子能组织发布有关伊朗未来20年核工业发展的综合战略文件。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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