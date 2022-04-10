新华社伊斯兰堡4月10日电（记者蒋超 李浩）巴基斯坦国民议会（议会下院）10日凌晨通过针对总理伊姆兰·汗的不信任动议。伊姆兰·汗成为巴基斯坦历史上首位遭国民议会罢免的总理。

在巴国民议会举行的投票中，由反对党联盟提出的不信任动议获得174票赞成。根据巴宪法和议会议事规则，不信任动议只要获得国民议会超过半数议席即172票支持即获通过。

投票开始前，国民议会议长阿萨德·凯瑟宣布辞职，投票由议员萨达尔·阿亚兹·萨迪克主持。

3月28日，反对党联盟正式向国民议会提出针对伊姆兰·汗的不信任动议。4月3日，国民议会副议长卡西姆·苏里否决了该动议，随后巴总统阿尔维批准了伊姆兰·汗的建议，宣布解散国民议会。

本月7日，巴最高法院裁定苏里否决反对党联盟针对伊姆兰·汗的不信任动议的决定违宪，予以废止；裁定阿尔维解散国民议会的决定无效，宣布恢复国民议会及内阁，要求议长不得晚于当地时间9日10时30分（北京时间13时30分）召集国民议会开会，就针对伊姆兰·汗的不信任动议进行投票。

巴基斯坦上一次国民议会选举于2018年7月25日举行。伊姆兰·汗领导的正义运动党赢得胜利，成为国民议会第一大党。伊姆兰·汗于2018年8月18日宣誓就任政府总理。

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