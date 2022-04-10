人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

巴基斯坦国民议会通过对总理的不信任动议

2022年04月10日07:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伊斯兰堡4月10日电（记者蒋超 李浩）巴基斯坦国民议会（议会下院）10日凌晨通过针对总理伊姆兰·汗的不信任动议。伊姆兰·汗成为巴基斯坦历史上首位遭国民议会罢免的总理。

　　在巴国民议会举行的投票中，由反对党联盟提出的不信任动议获得174票赞成。根据巴宪法和议会议事规则，不信任动议只要获得国民议会超过半数议席即172票支持即获通过。

　　投票开始前，国民议会议长阿萨德·凯瑟宣布辞职，投票由议员萨达尔·阿亚兹·萨迪克主持。

　　3月28日，反对党联盟正式向国民议会提出针对伊姆兰·汗的不信任动议。4月3日，国民议会副议长卡西姆·苏里否决了该动议，随后巴总统阿尔维批准了伊姆兰·汗的建议，宣布解散国民议会。

　　本月7日，巴最高法院裁定苏里否决反对党联盟针对伊姆兰·汗的不信任动议的决定违宪，予以废止；裁定阿尔维解散国民议会的决定无效，宣布恢复国民议会及内阁，要求议长不得晚于当地时间9日10时30分（北京时间13时30分）召集国民议会开会，就针对伊姆兰·汗的不信任动议进行投票。

　　巴基斯坦上一次国民议会选举于2018年7月25日举行。伊姆兰·汗领导的正义运动党赢得胜利，成为国民议会第一大党。伊姆兰·汗于2018年8月18日宣誓就任政府总理。

(责编：高歌、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部