新华社北京4月9日电 题：北约打“东扩牌”贻害无穷——回击北约抹黑系列评论之二

新华社记者李蓉

北约秘书长斯托尔滕贝格近日再次向中国“泼脏水”，然而，“威胁论”的说辞用在北约自身倒是最合适不过。与其造谣抹黑，斯托尔滕贝格更该做的是，反省北约在俄乌冲突中扮演的角色，反思谁才是地区和世界安全的威胁。

4月7日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，北约秘书长斯托尔滕贝格在北约外长会后举行新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

北约背弃承诺一再东扩是俄乌冲突肇始的首要因素。北约是冷战的产物，冷战结束后不少人质疑北约继续存在的必要性，北约也曾在20世纪90年代承诺“一英寸都不会向东扩张”。然而在美国主导下，北约在1999年后先后五次东扩，成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境。多年来，不少外交政策专家一直警告北约不要东扩，认为这将造成地缘政治紧张，威胁地区安全。西班牙《起义报》近日刊文指出，北约持续东扩“撕毁了柏林墙倒塌以来达成的协议。显然，像俄罗斯这样的大国会感受到意图驻扎在其家门口的北约的威胁”。冲突升级前，俄罗斯曾数度向美国和北约“交底”“划红线”，美国前国会议员加巴德曾表示，美方只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以结束此次危机，阻止爆发战争，但美国政府不这么做。

俄乌冲突升级后，北约非但不反思东扩危害，反而持续挑动军事对抗。北约在欧洲东部增加防务部署，同时通过对乌武器援助加剧紧张局势，让战火烧得更旺更持久。斯托尔滕贝格日前在北约外长会期间说，他认为战事将持续“许多个月甚至数年”，他呼吁北约“维持制裁，加强防御和威慑”，并为乌克兰提供更多武器。

北约各国对美国亦步亦趋，加强打造“反俄阵线”，实际维护的是美国霸权利益。长年以来，美欧对北约定位不同。美国将北约视为维护自身霸权的武器，更多是出于进攻性目的的“矛”；而欧洲将北约视为保证自身安全的屏障，更多是出于防御性目的的“盾”。前些年美欧因防务负担吵得不可开交，而今很多“恐慌”的欧洲国家自愿表示将提高军费开支。这表明美国利用俄乌冲突成功裹挟了欧洲，将北约真正变成维护其霸权的“矛”。对美国而言，北约东扩不仅为美国军工企业创造了赚钱良机，更是进一步巩固了美国对欧洲的制约，服务了美国经营的地缘战略“大棋局”。

3月24日，在比利时布鲁塞尔的北约总部，领导人在会议期间合影。北约于24日召开特别峰会讨论俄乌冲突。新华社记者郑焕松摄

北约东扩引发分裂动荡，损害了世界人民利益。北约东扩酿成的战争和制裁恶果，导致能源、粮食价格飙升，全球产业链安全也面临严重挑战。欧洲首当其冲，不仅面临资金外流、能源短缺和物价飙升，大量逃难的乌克兰人涌入，也让欧洲真金白银地为冲突埋单。对整个世界而言，战争和制裁造成的负面影响更是难以估量，资源和粮食价格上涨引起的高通胀，将让本就受到新冠疫情冲击的世界经济雪上加霜。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告，迟迟未能从新冠疫情中恢复过来的国家“很可能陷入经济衰退”。

有乌克兰官员曾说，北约“给我们武器，我们牺牲生命”，“交易很公平”。但这一所谓“公平”的交易，导致大量生命逝去，无数家庭流离失所，世界经济发展机遇消逝，更多人因此陷入困顿。面对如此种种，世人应擦亮眼睛，看清北约“东扩牌”的贻害无穷。

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