本报记者 姚明峰

“音乐会太美了！”“中国民乐很有韵味”……“庆祝中阿建交50周年专场音乐会”在网上推出后，吸引了不少阿根廷网友观看并留言。这场音乐会日前在阿根廷基什内尔文化中心举行，由中国交响乐团和阿根廷皮亚佐拉基金会五重奏乐团联袂表演，在阿根廷公共电视台和阿根廷文化部社交媒体等平台播出后，网上播放热度不减。

中国经典交响乐《红旗颂》拉开音乐会序幕，慷慨激昂的旋律之后，紧随的是《布宜诺斯艾利斯的四季》选段，淋漓尽致地演绎了阿根廷风情。音乐会上，中阿两国音乐家为观众倾情演奏了《梁山伯与祝英台》《紫竹调》《再见诺尼诺》《自由探戈》等两国经典曲目。阿根廷文化部还特邀两位探戈舞蹈家以《梁山伯与祝英台》音乐为蓝本，精心编排了一段探戈表演，用舞蹈对梁祝故事进行生动诠释。

一曲梁祝引起阿根廷观众共鸣。正在学习中文的劳拉观看演出后表示，非常喜欢这个曲目，无论是婉转的旋律还是探戈舞蹈都给她留下深刻印象，“这首乐曲把阿中两国的艺术形式完美地结合在一起，既有中国古典浪漫主义的韵味，又有现代阿根廷浪漫主义的情怀，太美妙了！”

中国交响乐团团长李心草表示，中阿两国人民热爱和平，“希望通过此次音乐会，让阿根廷人民更加了解中国的优秀文化以及优秀音乐作品。”

阿根廷文化部部长鲍威尔表示，此次音乐会是阿中两国深厚情谊的一次展示。建交50年来，阿中携手走过漫长岁月，收获了丰富的合作成果。如今站在新的历史起点上，人们对两国友谊的未来充满信心和期待。

音乐是促进友谊的纽带。中国驻阿根廷大使邹肖力表示，近年来，中阿双方艺术机构和文化人士交流频繁，本次音乐会谱写了中阿交流的华彩乐章。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 02 版）

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