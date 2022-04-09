本报记者 孙广勇

日前，一场独具特色的中国文化体验活动在泰国曼谷中国文化中心举行。来自《曼谷邮报》《泰叻报》和泰国国家电视台等10余家泰国主流媒体的记者参加。

这场活动是第四届“泰国记者看中国”活动的一部分。“泰国记者看中国”活动由泰国记者协会主办，旨在增进泰国媒体对中国的了解，为深化两国媒体合作、促进双方人文交流搭建平台。活动期间，还举办了中国发展和中泰合作专题讲座、媒体讨论以及中泰媒体交流等活动。

观看了《美丽中国》《大美中国》视频后，曾去过中国的泰国记者向同行们讲述了中国蓬勃发展的生机活力和各地风土人情，“中国取得的巨大发展成就，中国人民为实现民族复兴不懈奋斗的精神面貌，都给我们留下了深刻印象。”泰国记者协会主席蒙空说，泰国民众越来越关注中国的发展故事和发展成果，希望更多了解中国各领域发展情况和经验。

活动期间，泰国记者还就共建“一带一路”、澜沧江—湄公河合作等话题进行研讨，对中国经济社会发展有了更加深入的认识。

活动现场还摆放了《中国关键词：“一带一路”篇》《中国关键词：精准脱贫篇》等书籍，泰国记者在现场认真阅读，围绕书中的内容相互交流。“中国的减贫工作为广大发展中国家提供了切实可行的经验，我们将继续深入报道中国减贫，为推动泰国国家发展和民生改善贡献力量。”《民意报》记者塔纳说。

“作为媒体，我们有责任和义务向公众传达真实客观的信息。”泰国报人记者协会会长差瓦隆说，“泰国媒体将继续通过自己的观察和思考，准确、公正、全面地向泰国和世界展现一个新时代的中国。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年04月09日 03 版）

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