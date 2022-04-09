常可潆

当地时间3月28日，欧盟因绿色能源补贴标准不公将英国告上世贸组织。按照程序，争议双方将进行为期60天的正式磋商，若争端仍旧无法解决，将由世贸组织仲裁机构进行裁决。专家指出，争端很可能在世贸组织一拖数年，这将是一场持久战。

争端提交世贸组织

综合外媒报道，英国的差价合约计划在招标过程中，将“采用当地产品含量”作为评估标准，以此确定运营商的资格，向海上风电场项目提供财政政策支持。

据路透社报道，欧盟委员会认为，英国政府在为海上风力发电项目提供补贴时所采用的标准偏袒使用本国产品的项目。这严重违背了世贸组织的国民待遇原则，即禁止世贸成员国歧视进口产品从而支持国内产品。欧盟曾向英国多次提出过关切，但均未得到满意答复。因此，欧盟将此争端提交世贸组织。

双方都不轻易让步

“这是英国脱欧后与欧盟之间第一起诉诸世贸组织的案件，但不会是最后一起。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾接受本报采访时表示，英国脱欧后不再享有欧盟成员国的贸易条件，英国的做法实际就是鼓励运营商首选英国本地产品，这有利于英国可再生能源产业的发展，却不利于从欧盟进口绿色能源产品流通。这将增加欧盟绿色能源的生产成本，势必会减缓欧盟绿色能源的使用进程。

欧盟委员会发布声明表示，英国政府此举影响了欧盟绿色能源供应商的利益，其中包括许多中小企业，还可能会减缓绿色能源的使用，使欧盟向安全供应可再生能源转型的进程更加艰难。

闫瑾表示，近年来，欧盟始终将发展绿色能源、清洁能源产业视为核心目标，大力推动“促进能源转型”这一核心政策。2019年12月，新一届欧盟委员会上台后发布的第一个重要文件就是《欧洲绿色协议》。该协议指出，欧盟应当在2050年成为全球范围内率先实现“碳中和”的区域组织，并提出实现这一目标的8项措施。“促进绿色能源发展”是其中的第2项措施，也是欧盟现如今工作的重点方向。所以，欧盟不会轻易在此问题上向英国让步。欧盟与英国的争端可能持续很长一段时间。

解决前景不容乐观

目前，欧盟与英国正在进行为期60天的磋商，这是世贸组织解决争端程序的第一步。

“英欧双方磋商结果不容乐观”，闫瑾分析，在为期60天的正式磋商中，英国与欧盟不得不坐下来谈判，交换各方关切。英国要扶持本国海上风能项目发展，欧盟则坚持维护欧盟各国绿色能源供应商的利益，双方很难达成一致。“如果英欧纠纷无法有效解决，必然对双方关系产生消极影响。”

分析指出，磋商期结束后，若双方仍未达成一致意见，欧盟可要求世贸组织成立专家组对此事进行裁决。依照世贸组织上诉机构规则，任何一方对裁决结果不满意，均可继续向世贸组织上诉，直至争端解决。但由于美国的持续阻挠，世贸组织争端解决机制至今仍处于停摆状态。

“未来，英国与欧盟之间的贸易摩擦和争端还会逐渐增加。双方无法协商解决的矛盾，申诉至世贸组织是正常程序。”闫瑾说。

(责编：白宇、赵欣悦)