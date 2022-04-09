本报记者 闫韫明

“北京冬奥会、冬残奥会取得了巨大成功，向国际社会传递了团结和友谊。”南非全国学生大会副主席马蒂瓦内在接受本报记者采访时表示。

北京冬奥会期间，马蒂瓦内每天通过电视观看赛事直播，运动员们精彩的表现令人难忘。马蒂瓦内说，北京作为全球首个“双奥之城”，为世界奉献了一场卓越的奥运盛会。“体育是团结和凝聚力的源泉。”他表示，在新冠肺炎疫情蔓延的当下，北京冬奥会无疑让人们看到走出疫情阴霾、生活重回正轨的希望，体会到各国之间合作、团结和友谊的力量。

从2008年的“同一个世界，同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神，回应了国际社会渴望共克时艰、团结向前的期待。回望2008年，马蒂瓦内表示，当时国际金融危机爆发，中国克服影响，举办了一届无与伦比的夏季奥运会，不仅促进了自身发展，更为推动世界经济复苏作出重要贡献。“北京冬奥会同样有助于激发人们的乐观情感，推动全球经济复苏。中国提出构建人类命运共同体理念，北京冬奥会的成功举办正是这一理念的生动体现。”

马蒂瓦内表示，经过长时间周密准备，北京冬奥会为广大参与者创造了一个安全、舒适的环境，让运动员放心地比赛。北京冬奥会体现出的绿色、创新理念同样让人印象深刻。无论是由老工业园区改造而成的“城市绿洲”，还是在社交媒体上走红的“智慧餐厅”，北京冬奥会展示了中国运用先进科技助力可持续发展的行动力。

马蒂瓦内非常关注中国的发展。他曾两次访问中国，到过北京、上海、深圳等城市。提起对中国的印象，马蒂瓦内说得最多的词就是“令人赞叹”。“中国是一个快速发展的国家，一直在以令人惊叹的速度向前迈进。”在他看来，中国有太多值得借鉴的发展经验，“任何人到了中国，总能学到东西”。中国文化给马蒂瓦内留下了深刻印象，“中华文明底蕴深厚，让人叹服”。

“北京冬奥会为世界留下宝贵财富，提供了一个让各国更好了解中国的契机，为多种文化交流搭建了平台。”马蒂瓦内说。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年04月09日 03 版）

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