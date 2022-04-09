本报记者 贾平凡

近日，一名男子在美国纽约一个新冠病毒检测点接受检测。

郭 克摄（新华社发）

“全球新冠肺炎疫情大流行远远没有结束，现在不是放宽防控措施的时候。”面对近期美欧等众多国家和地区逐渐放松甚至撤销防疫措施，世卫组织日前再次向全球发出新的警告。专家分析认为，由于传播能力更强的新冠病毒变种肆虐，加之部分国家过早放松防疫措施，疫情未来的走势仍然充满不确定性。

疫情形势不容乐观

当前，全球疫情仍处于大流行阶段。根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间4月7日6时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例超过4.9亿例，累计死亡病例超过618万例。

数据显示，全球确诊病例居高不下，并呈现重新急剧攀升的趋势。其中，美欧在经历了短暂的疫情平静期后确诊病例再次急升，正面临新一波疫情高峰。亚洲多地疫情也处于严峻时刻。

“新一波疫情浪潮即将到来，我们准备好了吗？”《纽约时报》报道称，短暂的疫情平静期即将结束的清晰警告已经从西欧发出。随着出现传染性更强的奥密克戎亚型变异株BA.2，英法德等许多欧洲国家的确诊人数正在迅速攀升。报道称，在过去两年里，欧洲暴发一轮疫情浪潮后，几周内美国也必定出现类似的疫情浪潮。报道采访的10名传染病学家都认为，导致欧洲疫情再度暴发的很多因素在美国也存在，只是不清楚美国下一波疫情何时到来。

“全球抗疫已步入第三个年头。总体来看，在疫苗与特效药等的帮助下，全球疫情将逐渐趋缓，但仍面临严峻挑战。”中国现代国际关系研究院世界政治所所长陈向阳对本报记者表示，现阶段疫情呈现如下新特点：一是疫情危害创新高，持续时间之长、危害之大、疫情“综合征”之多，不亚于一场世界大战；二是世界多国疫情反弹，此起彼伏、反复无常；三是无症状感染者占比偏高，病毒的隐蔽性与防控难度增大。

尽管疫情形势不容乐观，但美欧等多国却在放松甚至取消防控措施。英国政府宣布，于3月18日凌晨4时起，取消所有入境限制措施。荷兰从3月23日起取消乘坐公共交通工具和进入公共场所必须戴口罩和出示核酸检测结果的规定。法国已经停用“疫苗通行证”，除搭乘公共交通工具外，不再强制要求人们戴口罩。当地时间4月5日，德国联邦卫生部长劳特巴赫宣布，从5月1日开始，新冠病毒感染者将不再需要强制隔离。

多重因素加剧蔓延

英国广播公司称，新冠肺炎疫情进入第3年，左右全球疫情走势的主导病毒株从德尔塔变成奥密克戎，奥密克戎也在持续变异，目前最令人担忧的是奥密克戎BA.2亚型。BA.2亚型号称“隐形毒株”，它的传染性是BA.1的1.4倍，其传染指数（Ro）高达12。此外，奥密克戎和德尔塔这两大“毒王”的混合体“德尔塔克戎”已经出现。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫称，近期全球确诊病例激增背后存在多重因素，一是高传染性的奥密克戎毒株仍在广泛传播。目前奥密克戎已经发现BA.1、BA.2等亚型，其中BA.2是迄今为止传播力最强的毒株；二是一些国家已取消多数甚至是所有防疫限制措施；三是全球新冠疫苗分配仍然极不均衡，许多地方的疫苗覆盖率不够高；四是有关疫情的错误信息泛滥。范克尔克霍夫说：“这些错误信息包括奥密克戎致病率较轻微、疫情大流行即将结束等，这些错误信息造成了很多混乱。”

谈及最近全球疫情蔓延的主要原因，陈向阳认为，一是新冠病毒奥密克戎毒株亚型BA.2传染力更强；二是不少国家陷入抗疫疲劳，放松了警惕，防控措施松懈导致疫情卷土重来；三是美欧发达国家政府要么继续将抗疫政治化、彼此推卸责任、甚至对外“甩锅”，要么干脆 “躺平”、自欺欺人、假装疫情已经结束；四是不少国家未能统筹疫情防控与经济社会发展，片面强调经济复苏，急于解封松绑，招致疫情反弹。

日前，世卫组织发布了有关新冠疫情的最新计划，名为《战略预备、准备和响应计划》。该计划承认，目前的疫苗在减缓奥密克戎变种传播方面的效果不如预期。世卫组织将继续推动为全球70%的人口接种疫苗的目标，重点是那些最容易受到严重后果影响的人群。

另据路透社报道，截至2022年3月底，全球共施打110多亿剂新冠疫苗。但全球约36%的人口尚未接种第一剂。对此，陈向阳表示，新冠疫苗虽然效果明显，但全球“疫苗鸿沟”亟待弥合。美西方发达国家自私自利、全球治理赤字突出等问题导致疫苗分配严重失衡，不少发展中国家特别是非洲地区仍然严重缺乏疫苗。

加强病毒监测能力

“当前，世界各国抗疫政策主要分为三种类型：一是美欧发达国家‘放纵型’，推卸责任，不在乎民众的生命健康，还美其名曰‘自由’‘人权’；二是以中国为代表的‘负责型’，政府统筹疫情防控与经济社会发展，坚持‘生命至上’‘人民至上’，坚持‘动态清零’和‘精准防控’，取得确诊人数尤其是病亡人数极为有限的抗疫成效；三是介入中西方两种抗疫模式之间的‘中间型’。” 陈向阳称。

分析指出，如果《战略预备、准备和响应计划》在今年实施，全球有望结束疫情的紧急阶段。据路透社报道，该计划包括三种病毒在未来一年可能如何演变的情境预测。

世卫组织总干事谭德塞在一次吹风会上表示：“根据我们目前所知，最有可能的情境是新冠病毒继续演变，但随着接种疫苗和感染推动的免疫增强，病毒引起的疾病严重程度会随着时间的推移而降低。”

“全球抗疫任重道远，关键在于统筹好疫情防控和经济复苏。”陈向阳认为，当前，全球抗疫合作存在以下问题：一是西方发达国家尤其是美国仍然将抗疫政治化，不顾全球合作抗疫的大局，顽固热衷于地缘政治与大国竞争，严重掣肘全球抗疫合作进程；二是世卫组织等治理效率有待提高，国际组织的改革有待加快；三是美西方私心太重、杂念太多，致使全球抗疫面临多重困难。

为了帮助结束新冠肺炎疫情紧急阶段，世卫组织呼吁各国继续加强病毒监测能力，以便发现有关病毒发生重大演变的早期预警迹象。

(责编：赵欣悦、白宇)