本报伦敦4月8日电 （记者邢雪、周卓斌）为期3天的2022年伦敦书展实体线下展览于7日闭幕。今年适逢中英建立大使级外交关系50周年，中国图书进出口（集团）有限公司组织60多家中国出版单位参展，以“阅读中国”为主题，展出约500种、1000册精品出版物。

在中国出版联合展台上，一系列主题图书向国际社会介绍了中国共产党百年奋斗历程以及中国发展现状。据介绍，部分精品图书还在中国驻英国大使馆网站及伦敦书展官网“阅读中国”专页进行重点展示。一批英文版社科类、传统文化类、文学类、少儿类展示型及版权型重点图书也同时亮相伦敦书展，为国际同行及海外读者打开一扇了解中国的窗口。

书展期间，中国有关出版机构还精心组织了线上线下近20场内容丰富、形式多样的活动。在中英出版高层面对面活动上，来自中英两国的资深出版人在北京和伦敦会场相聚云端，围绕“出版合作为全球科技创新贡献力量”主题开展交流。商务印书馆旗下的《汉语世界》杂志社发布“中外编辑面对面”视频，邀请中外作家、编辑和译者共同探讨50年来中英出版的中国题材好书、中国作家作品对海外出版界的影响等话题。

受新冠肺炎疫情影响，2020年伦敦书展取消，2021年仅在线上举办。

《 人民日报 》（ 2022年04月09日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)