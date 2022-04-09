本报北京4月8日电 （记者曲颂、张博岚）财政部部长刘昆8日表示，当前世界经济增长动能减弱，国际形势复杂严峻，全球发展面临阻碍。金砖国家要展现担当、团结协作，加强宏观政策协调，助力经济平稳复苏，实现更加强劲、绿色和健康的全球发展，推动构建人类命运共同体。

当日，2022年首次金砖国家财长和央行行长会议以视频形式举行，财政部部长刘昆和中国人民银行行长易纲共同主持会议，其他金砖国家财长和央行行长以及新开发银行行长出席会议。会议就宏观经济形势和政策协调、新开发银行、基础设施投资、金砖财金智库网络、完善金砖应急储备安排、转型金融等议题进行了讨论，并就今年金砖国家财金合作预期成果交换了意见。

“近年来，金砖国家在财金领域保持良好合作势头，为完善全球经济治理、促进全球经济复苏和高质量发展作出了重要贡献。”刘昆说，中方将继续推进金砖国家深化务实财金合作，推动新开发银行加快完成第二个五年战略制定、继续推进扩员工作、不断完善内部治理，围绕政府和社会资本合作（PPP）推动经济、社会、环境高质量发展的主题，开展基础设施投资领域的知识分享和经验交流。中方鼓励充分发挥金砖国家财金智库作用，深化研究合作。

2022年，中国接任金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤。刘昆表示，今年，中方将继续与各方一道积极推进金砖国家财金合作，形成务实平衡的成果，为领导人第十四次会晤做好财金政策和成果准备。

各国代表赞赏中方作为主席国发挥的引领作用，欢迎中方提出的加强金砖国家政策协调、深化务实财金合作的相关倡议。各方均表示，愿支持中方办好2022年金砖国家财金合作系列会议，为领导人第十四次会晤的成功举办作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2022年04月09日 03 版）

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