本报记者 孙广勇

日前，老挝和泰国政府签署扩大电能买卖合作谅解备忘录，泰国从老挝的购电容量将扩大至1050万千瓦。近年来，老挝积极开发电力能源，在满足国内用电需求的同时，努力扩大电力出口。

老挝是东盟地区水能蕴藏量最丰富的国家之一，绝大部分水能源自湄公河干流及其主要支流。同时，境内山地多、河流落差大，具有较好的水电开发条件。老挝提出了打造东南亚“蓄电池”的发展定位，致力于发展电力产业，加快水电站建设，并促进太阳能、风能等各种替代能源的开发。

为吸引更多资金进入电力产业，老挝政府不断完善相关投资法律，鼓励更多私营企业和外资企业进行投资开发。目前老挝共有电站89座，其中水电站78座，年均发电量达743亿千瓦时。老挝政府制定了到2030年实现全国户户通电的目标。目前，各省会城市已实现电力供应，全国95%的家庭实现通电。

老挝通过向周边国家出售电力增加外汇收入，带动本国经济发展。据老挝《万象时报》报道，2016年到2020年之间，老挝电力出口增长145%。电力连续多年对老挝国内生产总值贡献率超过10%，在出口总额中约占30%。目前，老挝已实现对泰国、越南、柬埔寨等周边国家电力出口。其中，泰国作为老挝最大的电力贸易伙伴之一，双方共有8个输电项目正在按合约进行。新加坡也与老挝签署了框架协议，探索通过泰国和马来西亚将老挝的水电出口到新加坡。

近年来，中国企业与老挝电力行业不断加强合作，助力老挝能源发展和出口。2021年9月，由中国电建投资开发的老挝南欧江第七级水电站机组正式并网发电，标志着南欧江水电站实现了全流域投产发电，其总装机容量达127.2万千瓦，年均发电量约50亿千瓦时。南欧江水电站旱季发电量占老挝中北部地区近50%，全流域发电装机占当前老挝全国电力总装机的12%。

随着老挝发电能力的稳步提升，外送周边国家电力的需求越来越大，但电力输配系统仍相对薄弱。2021年3月，由中国南方电网公司和老挝国家电力公司共同组建的老挝国家输电网公司与老挝政府签署特许经营权协议。老挝国家输电网公司将作为老挝国家电网运营商，负责投资、建设、运营老挝230千伏及以上电网以及与周边国家跨境联网项目。老挝计划投资部官员表示，这不仅为境内大型工业发展提供便利，也将有利于老挝境内的电力开发商将电力出口至周边及次区域国家。

老挝能源和矿产部部长道冯表示，顺应全球绿色低碳发展趋势，老挝将着力推动水电等可再生能源开发，持续加强国际能源合作，共同推动区域能源可及和绿色发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 17 版）

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