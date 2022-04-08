陈 新

欧盟统计局近日公布的数据显示，欧元区3月通胀率从2月的5.9%飙升至7.5%，创下欧元诞生以来的历史新高。通胀持续加剧，与经济增长趋缓、公共债务走高等，给欧洲经济复苏带来多重压力。欧盟成员国在具体压力下的复苏步伐出现分化，进一步增大了政策协调的难度。

欧洲经济复苏面临压力。首先，经济增速放缓。2021年，在第二、三季度持续增长2%以上后，欧洲经济增速在第四季度降至0.3%。增速放缓主要原因在于：供应链受到冲击，环比增速放缓幅度最大的爱尔兰、奥地利和德国都是欧洲产业链供应链的核心国家；居民消费意愿急剧下降，在经历第三季度4.3%的报复性增长后，欧盟国家居民消费第四季度仅增长0.6%，国际局势动荡还进一步抑制居民消费意愿。

其次，通胀率持续走高。3月的数据显示，不少欧元区国家通胀率已达到两位数，德国的通胀率高达7.6%。保持物价稳定向来是欧洲央行的首要目标，但欧洲央行董事会成员表示，为抑制通胀而采取收紧政策可能给本就不振的经济造成打击。

第三，欧洲主权债务面临政策挑战。受疫情冲击，欧盟委员会援引《稳定与增长公约》中的“严重经济衰退”条款，决定暂时豁免成员国对主权债务的纪律要求。地区国家在抗疫期间发行了大量主权债券，导致2020年欧盟国家平均主权债务占GDP的比重达90.1%，欧元区达97.3%，均超过欧债危机时期的最高值。欧盟委员会对主权债务的纪律豁免将于2022年底到期，2021年起成员国开始采取措施降低负债率，但不少国家的政府负债率仍高于110%，有的甚至高达200%以上。目前来看，欧盟许多成员国的政府负债率短期内不可能重返60%以下。“法不责众”“有法难依”，标榜“以规则为基础的”欧盟机构正面临财政纪律的执行难题和道德风险。

当前，欧盟机构需要综合谨慎应对上述几大压力。欧洲央行正密切关注通胀走势，计划于2022年第三季度结束应对疫情的“大流行病紧急采购计划”，开始进行缩表，并审慎观察加息的时间点。欧盟各国财长也在讨论改革欧盟财政框架，尤其是《马斯特里赫特条约》中的财政架构对政府债务和赤字的限制，既做到对成员国政府有财政纪律约束，同时又能促进经济增长。同时，“下一代欧盟”复兴计划资金也进入大规模发放阶段，欧盟各成员国可以以此带动私人投资增长，进一步为经济输血。在此过程中，基于各成员国利益诉求有所差异，欧盟经济复苏政策要想避免混乱，还需大力推动地区一体化深入发展。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)