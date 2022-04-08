人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

国台办：

若佩洛西访台，我们将坚决回击

2022年04月08日05:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月7日电  （记者程龙）国台办发言人马晓光7日应询表示，对“台独”分裂行径和美方损害我核心利益的错误言行，我们绝不姑息。我们正告民进党当局，立即停止勾结外部势力谋“独”的任何企图，一切罪行必遭清算。如果美国国会众议院议长佩洛西访台，美方将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整。我们将坚决回击，坚定捍卫我们的主权和领土完整。

　　有记者问，据台湾媒体报道，美国国会众议院议长佩洛西将于近日率团窜访中国台湾地区。民进党当局间接印证此事。对此有何评论？马晓光答问时作上述回应。

　　马晓光指出，民进党当局顽固推进“台独”错误路线，勾结美国反华势力“倚美谋独”。美国政府和国会一些人不断挑衅，破坏一个中国原则和中美三个联合公报规定，不断违背美方在台湾问题上作出的严肃承诺，打“台湾牌”搞“以台制华”。台美加大勾连搞分裂活动，进一步加剧台海局势的紧张动荡。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月08日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部