本报北京4月7日电 （记者任皓宇）针对有报道称，美国国会众议院议长佩洛西计划于近日访台，外交部发言人赵立坚7日在例行记者会上应询表示，美方应立即取消有关访台计划，如美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，由此造成的一切后果必须完全由美方负责。

赵立坚说，中方坚决反对任何形式的美台官方往来。美国国会理应严格遵守美国奉行的一个中国政策。如佩洛西众议长访台，将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

他说，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即取消佩洛西众议长访台计划，停止美台官方往来，以实际行动履行美方不支持“台独”的承诺。“如美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果必须完全由美方负责。”

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 03 版）

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