新华社北京4月7日电 4月7日，国务委员兼外长王毅应约同蒙古国外长巴特策策格通电话。

王毅说，前不久奥云额尔登总理专程来华出席北京冬奥会开幕式，习近平主席、李克强总理分别同他会见并达成重要共识，为双边关系发展注入新动力。国际形势越是动荡，中蒙作为近邻越要加强沟通，增进互信，深化合作。

巴特策策格完全赞同，表示蒙方愿同中方共同落实好两国领导人重要共识，密切各层级往来，加强各领域交流合作。期待充分发挥蒙中“绿色通道”作用，进一步提升口岸运行能力和过货量，有效应对乌克兰危机外溢和新冠疫情造成的负面影响。

王毅说，作为好邻居、好朋友，中蒙始终同舟共济、共克难关。中方愿同蒙方加强复苏合作，助力蒙经济社会发展。近期，中蒙“绿色通道”恢复开通，双方铁路运输、公路过货、口岸通关、能矿贸易等取得积极进展。中方愿同蒙方一道，加快中俄蒙经济走廊建设，推进中蒙铁路交通线联通。中方将继续向蒙方提供抗疫物资和设备，支持蒙方加强疫情防控，保障口岸顺畅运行。

双方同意继续坚定支持彼此维护主权、安全和发展利益，不受外部干扰，推动两国关系健康稳定发展。巴特策策格表示，蒙方尊重中方核心关切，将一如既往自主处理本国宗教事务。

双方就多边事务交换了意见。巴特策策格赞赏中方在团结抗疫和应对乌克兰危机上展现的大国担当，积极评价中方始终致力于劝和促谈、化解分歧，并提供人道主义援助。王毅强调，乌克兰危机外溢影响各国经济社会正常运行，亚洲国家要加强沟通协作，共同维护本地区和平稳定发展。

新华社北京4月7日电 4月7日，国务委员兼外长王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。双方重点就乌克兰问题交换了意见。

博纳表示，法方一贯坚持独立自主的外交政策，不会陷入集团政治的逻辑。法方一贯致力于创造和维持和平，正在围绕乌克兰实现中立、获得安全担保等重大问题，同包括俄方在内的各方开展沟通。法方高度重视中方对当前形势的看法，愿同中方共同努力，推动和谈、实现停火、化解危机。

王毅说，习近平主席同马克龙总统及各国领导人多次通话，全面阐述了中方在乌克兰问题上的原则立场。我们同样期待尽早停火止战，恢复和平，并在以自己的方式为此作出不懈努力。同时我们认为，各方都应为推进和谈营造必要环境和条件，都要做劝和促谈的“助推器”，而不是煽风点火的“鼓风机”。不能一边高呼停火止战，一边又不断运送大量先进武器装备，引发战事进一步升级；不能一边声称支持对话和谈，一边又无底线实施单边制裁，刺激矛盾进一步激化。

王毅表示，乌克兰问题归根到底是源于欧洲安全失衡，必须本着安全不可分割原则，重新构建均衡有效可持续的欧洲安全框架，这样才能真正实现欧洲的长治久安。

王毅说，中方支持法方坚持欧洲战略自主，把欧洲的命运掌握在欧洲人自己手中。赞赏法方不认同集团政治逻辑，同时我们认为也不应允许冷战思维回潮。人类已进入21世纪，各国利益相互交融、相互依存，中方愿同法方加强战略合作，共同构建人类命运共同体。

双方对乌克兰危机外溢负面影响深感担忧。博纳介绍了法方关于应对全球粮食安全危机的倡议，表示希加强双方在二十国集团、联合国粮农组织等多边机制中的协调。王毅表示，国际社会应形成合力，发出一致声音，共同应对全球粮食短缺以及可能由此造成的人道危机。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)