本报记者 刘 慧

联合国亚太经社会、亚洲开发银行、联合国开发计划署近日联合发布报告指出，新冠肺炎疫情加剧了亚太地区一些经济体的贫困和不平等。为了实现可持续发展目标，地区各经济体应更加重视包容性、妇女赋权和环境的可持续性。

报告指出，新冠肺炎疫情导致全球发展进程30年来首次出现下降，亚太地区极端贫困人口20年来首次增加，近9000万人可能陷入极端贫困。发展中经济体2020年就业岗位减少1.09亿至1.66亿个。

报告指出，实现绿色、包容、可持续的复苏至关重要，亚太地区已积累了大量良好的实践。疫情防控期间，许多经济体增加了对社会保障项目的资金投入。比如蒙古国政府通过儿童资助计划，每个孩子每月可获得36美元补助，计划覆盖了近2/3的家庭和4/5的人口，有效减轻了不平等和贫困现象。巴基斯坦政府拨付12亿美元，为每户贫困家庭提供79美元的一次性现金援助，惠及上千万户家庭。

女性群体尤其易受疫情冲击。印尼发起“一起维护我们的家庭”计划，帮助妇女、儿童、老人等脆弱群体应对疫情，金融企业为女性雇员占主体的公司提供融资。巴基斯坦政府启动免息贷款计划，提供115到450美元的贷款，帮助民众创建小微企业，近60万人从中受益，其中一半是女性。

不少经济体将加强环境保护纳入经济发展计划。孟加拉国政府2021年启动气候繁荣计划，推动气候适应型的渔业、农业发展等，将创造约410万个新工作岗位。

报告指出，在绿色融资方面，中国是亚太地区的重要领导者，很多做法值得借鉴。中国设立了国家绿色发展基金、长江绿色发展投资基金，地方政府设立了绿色产业投资基金等。

报告呼吁，亚太地区各经济体应将可持续发展目标和“不让任何一个人掉队”的承诺置于国家复苏战略的核心，努力使其与联合国2030年可持续发展议程一致；区域合作各方应发挥关键作用，支持必要的政策和机构改革，推广切实可行的解决方案，使亚太地区的复苏更具包容性、韧性和可持续性。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)