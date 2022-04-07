据新华社日内瓦4月6日电 世界卫生组织日前发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，明确肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性，鼓励世卫组织会员国在其卫生保健系统和监管框架内考虑使用中医药治疗新冠肺炎的可能性。

世卫组织中医药救治新冠肺炎专家评估会于2月28日至3月2日以视频会议形式召开。来自世卫组织6个地区办事处的21名国际专家围绕临床实践、科学研究和循证评价等方面展开研讨，对中方专家分享的关于中医药救治新冠肺炎相关报告进行了交流和评估，并形成专家评估会报告。

报告指出，研究结果表明中医药能有效治疗新冠肺炎，且根据临床疗效判定指标显示对轻型和普通型病例尤其有效，有利于降低轻型或普通型病例转为重症的风险。对于轻型与普通型病例，与单纯的常规治疗相比，中医药在作为附加干预措施时，可缩短病毒清除时间、临床症状缓解时间和住院时间。在进行常规治疗的同时，使用中医药方法进行干预，不仅耐受性良好，其安全性与单纯的常规治疗亦相仿；尽早使用中医药可改善轻型和普通型新冠肺炎患者的临床预后。

报告建议，考虑到全球新冠肺炎疫情的演变特性，世卫组织应及时与会员国分享此次评估成果。鼓励会员国在其卫生保健系统和监管框架内考虑使用中医药治疗新冠肺炎的可能性；鼓励分享经验和教训，特别是通过有组织的中医药研究计划获得的积极经验和来自中国的临床经验。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)