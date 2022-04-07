刘宗义

3月31日，第三次阿富汗邻国外长会在中国安徽屯溪举行。这是在阿富汗处于由乱及治的关键时期举行的一次重要会议，具有4个鲜明特点：

首先，本次会议体现了阿富汗邻国希望通过协调合作，实现阿富汗和平稳定以及地区稳定的迫切希望和坚定决心。当前，受美西方单边制裁之下国际援助停止，以及数十亿美元海外资产被美国冻结的影响，阿富汗正面临严重的经济和人道主义危机，约有55%的阿富汗人口处于严重饥饿状态。阿富汗经济正走向“不可逆转的临界点”，各种恐怖主义势力仍在活动。面对这种状况，中国及各邻国希望进一步凝聚在阿富汗问题上的共识，商讨下一阶段共同推动阿富汗局势向稳、支持帮助阿富汗人民的“邻国方案”，向国际社会传递“邻国声音”。

其次，本次会议是阿邻国外长集体与阿临时政府代理外长第一次直接对话。阿富汗塔利班执政半年多来，阿政治大局基本确定，阿塔政权得到阿多数人的支持。国际社会要讨论阿富汗问题，绕开阿富汗塔利班不是一种客观现实的态度。每个邻国都希望阿富汗实现和平稳定繁荣，希望阿富汗塔利班切实打击恐怖主义。阿富汗塔利班也认识到，要解决民生问题、找到一条自力更生的经济发展道路离不开周边国家的帮助，需要融入地区经济合作。阿临时政府代表参会，有利于邻国和国际社会直接了解阿富汗人民的困难和诉求，也有利于邻国直接向阿临时政府代表表达在阿问题上的关切，促进双方的沟通和理解，促使双方相向而行。

第三，本次会议进一步引导阿富汗塔利班建立开放包容的政治架构。这是阿富汗实现和平稳定、实行温和稳健内外政策的关键。本次会议邀请了卡塔尔和印尼等国外长作为嘉宾与会。这些国家不仅曾在推动阿富汗和平进程、促进阿富汗内部和解中发挥重要作用，而且都奉行相对温和包容的民族宗教政策以及稳健开放的外交政策，这对于推动阿富汗建立开放包容的政治架构、实行温和稳健的内外政策具有重要的引导意义，反映了阿富汗邻国的共同心声。普什图人在阿富汗历史上一直发挥主导作用，但其他民族的平等参与是国家实现稳定的必要前提。这将涉及非常复杂的分权问题，需要充分协商。

最后，本次会议进一步彰显大国责任的重要性。本次会议期间召开了阿富汗问题“中美俄+”磋商机制会议，这是乌克兰危机发生后美俄高级外交官首次在国际场合会面。20年前美国打着反恐旗号发动阿富汗战争，去年又不负责任地撤离，造成阿富汗局势不断恶化。对于目前阿富汗的人道主义危机，国际援助不可或缺，美国和欧洲必须要负起重要责任。美国理应负起应有责任，加大对阿人道主义援助力度，而不应以种种借口掠夺阿富汗这样贫穷国家的救命钱。

本次会议由中方主持召开，是中国为阿富汗实现持久和平、稳定发展所作的又一次重要贡献。中国一贯尊重阿富汗的主权、独立、领土完整，努力推动凝聚阿富汗和平重建的国际合力，展现了一个负责任大国的担当。

（作者为上海国际问题研究院中国与南亚合作研究中心秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)