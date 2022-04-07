王小龙

4月7日，在《中国—新西兰自由贸易协定》签署14周年之际，《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》（以下简称《升级议定书》）正式生效实施。这将创造两国开放合作、互利共赢新机遇，为亚太自贸区建设和世界经济复苏发展注入新动力。

经贸合作是中新全面战略伙伴关系的重要内容，自贸协定则是两国经贸合作的助推器。中新自贸协定生效至今，双边贸易额突破200亿美元大关，其中第一个100亿增长用了9年时间，第二个100亿增长仅用了4年时间。中国已连续多年成为新西兰第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源国。新西兰的乳制品、猕猴桃、牛羊肉等优质农产品走进中国千家万户，琳琅满目的电器、服装、百货等中国制造在新西兰商铺随处可见。这些都是两国充分发挥互补优势，实现互利共赢的生动体现，也是两国民众实实在在受益的真实写照。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情肆虐导致世界经济复苏乏力，经济全球化遭遇逆风，国际地缘政治风波又带来新的冲击。在这样的背景下，中新双方共同为《升级议定书》这份“增量”很足的协定按下启动键，为两国合作应对风险挑战、促进世界经济复苏提供了助力。

毫无疑问，这是一份高质量的协定，不仅在高水平关税减让基础上进一步扩大市场准入，还对标国际高标准自贸规则，就电子商务、竞争政策、政府采购、环境与贸易等新议题作出安排，为两国加强相关领域合作提供更有力的制度保障。中新工商界都积极支持《升级议定书》落地见效，对两国合作前景充满期待。

中新都是自由贸易的坚定倡导者、多边主义的积极践行者。《升级议定书》的生效实施折射出中新全面战略伙伴关系的韧性，以及双方不断探索合作潜力、深化互利共赢和推动经济全球化发展的共同愿望与努力。

我与新西兰结缘于1999年在奥克兰举行的亚太经合组织第七次领导人非正式会议，中国正以积极开放的姿态参与亚太地区经济合作，我对新西兰坚持独立外交政策、支持自由贸易、致力于推进亚太经济一体化印象深刻。23年后，我有幸在中新迎来建交50周年之际出任中国驻新西兰大使。到任以来我同新西兰各界朋友广泛接触，深感中新在发展目标和理念上有许多契合点，比如，中国坚持以人民为中心的发展思想，新西兰政府提出“贸易为民议程”。只要双方秉持共同发展愿景，坚持互利共赢，就一定能为两国和两国人民带来更多福祉，为地区和全球发展作出更大贡献。

志合者，不以山海为远。今年是中新建交50周年，相信在《升级议定书》正式生效这一新起点上，中新一定能够继续携手前行，将互利共赢的蛋糕越做越大，共同创造更加美好的明天。

（作者为中国驻新西兰大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)