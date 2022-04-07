本报记者 周卓斌 李志伟 彭 敏

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美国中情局打着所谓“反恐战争”的幌子在多国设立“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞任意拘押和刑讯逼供。“黑监狱”是美国肆意蹂躏法治、践踏人权的典型例证，美式人权双标暴露无遗。

多年来，包括美军关塔那摩监狱、伊拉克阿布格里卜监狱、阿富汗巴格拉姆监狱等在内的美国“黑监狱”，不断被曝出任意拘押、酷刑虐囚的丑闻，招致国际社会广泛批评。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件之后，美国在不同时间拘禁数十万人。仅在伊拉克，超过10万人遭美方关押监禁。美国海外“黑监狱”网络运行涉及54个国家和地区。

美国民权联盟国家安全项目负责人沙姆希——

美国政府20年来无限期拘留关塔那摩监狱中的囚犯，并坚持违宪和秘密的军事审判，“这是一种国家耻辱”

“我大喊‘我要死了’，恳求他们停下来，但仍被长时间裸体悬挂在天花板的横梁上反复浇冰水，连续几天不让睡觉。”2021年10月，曾被关押在关塔那摩监狱的马吉德汗首次公开描述了自己遭受的酷刑，包括反复遭殴打、水刑、强制灌肠、性侵犯、被长期剥夺睡眠等。他说，在遭受水刑时，他的头被长时间摁在水里，几近窒息。

2003年3月，马吉德汗被指控与“基地”组织有关联而被逮捕，备受折磨。该案件的军事陪审团在审判后手写一封联名信，谴责美国政府虐囚行为。信中说，在没有指控的情况下将马吉德汗关押了9年，并在前4年半的时间里不让他见律师，这是“对宪法所依据的基本概念的完全漠视”，是“对美国价值观和正义观的侮辱”。马吉德汗“遭受的身体和心理虐待远远超出了批准的强化审讯手段”。

“9·11”事件之后，美国中情局在全球多地设立“黑监狱”，关押恐怖嫌疑人，大搞刑讯逼供。水刑、剥夺睡眠、狭小空间禁闭、人身羞辱等“强化审讯手段”令人触目惊心。据披露，以关塔那摩监狱为例，2002年这座监狱创建时总共拘押了大约780人，其中很多人未曾被刑事起诉，目前该监狱仍有30多名人员在押。

英国一家人权组织曾曝光美国17艘军舰组成的“海上监狱”。美国海岸警卫队在被称为“浮动关塔那摩”的舰船上，长期拘留未经审判的犯罪嫌疑人。据《纽约时报》报道，有囚犯回忆称，一同被铐在船上的有20多人，空间十分狭小。他们每天只能获得很少的食物，不得不去偷守卫丢在垃圾桶里的残羹剩饭。有人甚至向守卫哀求，因为自己再也无法忍受下去，请对方直接开枪打死自己。

美国《国家》杂志曝光了中情局委托私营承包商在索马里运营的秘密监狱。据被释放的拘留者回忆，他们在没有受到指控或审判的情况下被关押了数月或数年，牢房里没有窗户、蟑螂出没，卫生条件非常恶劣。《华盛顿邮报》揭露，嫌疑人被拘捕后，先由一队美国特工“肮脏”小组进行审讯，迫使嫌疑人开口，然后再由“干净”小组审问，随后进行转移。据统计，这所秘密监狱仅2007年就接收了中情局在非洲大陆行动中拘捕的85名嫌疑人。

美国民权联盟国家安全项目负责人沙姆希指出，美国政府20年来无限期拘留关塔那摩监狱中的囚犯，并坚持违宪和秘密的军事审判，“这是一种国家耻辱”。

联合国网站发表文章——

尽管遭到“强烈、反复、明确的”谴责，美国仍继续使用关塔那摩监狱，其中很多人从未受到任何罪行指控

今年1月11日是关塔那摩监狱设立20周年。联合国网站发表文章指出，尽管遭到“强烈、反复、明确的”谴责，美国仍继续使用关塔那摩监狱，其中很多人从未受到任何罪行指控。人权专家反复敦促美国关闭关塔那摩监狱，结束“肆意侵犯人权的丑陋篇章”，同时按照国际法赔偿遭受酷刑和任意拘押的人，并追究相关人员责任。

英国《卫报》评论指出，至今没有一名美国政府官员因制定、授权或实施秘密拘留和酷刑计划而被追究责任。相反，20年间，美国政府持续掩盖和否认令人发指的罪行。

多年来，除了2014年美国参议院情报委员会披露的一份“酷刑报告”外，涉及海外“黑监狱”的信息仍然被美国官方视为机密。即使是这份报告所披露的内容也严重缩水，被大面积删改和遮盖。

据“战争代价”研究报告显示，2002年11月，关押在阿富汗巴格拉姆“盐坑”秘密监狱的古尔·拉赫曼因寒冷和酷刑受虐惨死。4个月后，负责审讯的官员却获得中情局嘉奖和2500美元现金奖励，几名参与用刑的工作人员也获得晋升和奖金。2004年，美国电视节目曝出数百张伊拉克阿布格里卜监狱虐囚照片，但除了涉事美军低级士兵获得军事审判和定罪外，其他美军和政府高级官员以及参与其中的私人军事承包商都免于审判。2005年，中情局官员故意销毁92盘包含酷刑直接证据的录像带，美国司法部至今仍拒绝对涉案人员提出指控……

2020年，国际刑事法院首席检察官表示，有证据显示，近百名阿富汗囚犯在审讯过程中遭到折磨、虐待甚至性侵，美军和中情局可能因在阿富汗虐囚而犯下战争罪行。美国政府却借此对包括国际刑事法院首席检察官在内的多名官员实施经济制裁和入境限制。

2021年9月，针对联合国禁止酷刑委员会提出的中情局海外“黑监狱”滥用酷刑等问题，美国政府在提交的报告中再次表示，“基于保密原因，美国无法向其他国家披露涉及中情局活动的被拘留者信息”。

伊拉克政治学者阿米尔·萨阿迪——

全世界人民都会记得美军在阿布格里卜监狱犯下的令人发指的侵犯人权罪行，其所作所为暴露了美西方国家所谓“人权”“民主”的真面目

“美军肆意拘捕关押无辜百姓，给伊拉克人民造成严重的心理创伤。”伊拉克媒体《正义报》记者卡齐姆·阿扎里指出，在阿布格里卜监狱和布卡营监狱都发生过虐囚丑闻，大批被非法关押的无辜伊拉克人在身体和精神上都遭受了非人的折磨。

多年来，美国在海外设立“黑监狱”的行径遭到美国国内及国际社会的强烈批评。伊拉克政治学者阿米尔·萨阿迪表示，全世界人民都会记得美军在阿布格里卜监狱犯下的令人发指的侵犯人权罪行，其所作所为暴露了美西方国家所谓“人权”“民主”的真面目。

埃及《金字塔报》发表社论指出：“美国在指控别国时，显然忽视了其在伊拉克、阿富汗和关塔那摩等地进行的无数侵犯人权的行为。”

古巴《格拉玛报》指出，美国没有“道德权威”去指责他国，“要按照我说的去做，而不是像我一样做——这完全符合美式霸权”。

2021年，8位联合国人权专家和111个非政府组织签署联名信强调，“9·11”事件后，美国政府一直通过安全威胁的视角来看待有色人种群体。关塔那摩监狱持续放大针对穆斯林的偏见和仇恨，加剧了美国社会的种族主义和种族分裂。

美国“说出真相”网站指出，美国海外“黑监狱”在某种程度上也存在于美国的监禁制度中。人们一直担心关塔那摩监狱的虐待行为会蔓延到美国法律体系的其他部分。“现实情况是，许多问题一直都存在于美国，包括酷刑、无限期审前拘留、缺乏监督。”

美国酷刑受害者中心政策分析师里兹维表示，海外“黑监狱”凸显了美国的虚伪和傲慢，“美国的做法蓄意背弃法治，无视人权”。

（本报伦敦、华盛顿、墨西哥城4月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)