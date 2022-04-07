据新华社北京4月6日电 （记者史竞男、冯歆然）《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》英文版新书发布会暨主题论坛6日以线上线下结合的方式在北京和伦敦两地同步举行。

该书是全球知名社会学家、英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳继《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导力理论》之后出版的又一力作，围绕人类命运共同体、全球化理论与实践、全球治理与中国、脱贫减贫、新冠肺炎疫情、“一带一路”、气候变化等关键词，结合中国实践，进行了深刻而全面的阐述。

由中国社会科学院和中国出版集团有限公司主办、中国驻英国大使馆支持、中国社会科学院欧洲研究所和中国图书进出口（集团）有限公司承办的新书发布会暨主题论坛上，专家表示，人类命运共同体是各国人民相互合作的共同体，这一理念拥有深厚的中国历史文化内涵，蕴含着丰富的中国智慧，符合世界各国人民的根本利益，代表未来全球化发展的正确方向，得到越来越多国家及民众的认同和支持。该书客观分析并指出，人类命运共同体是中国为世界和平稳定发展贡献的中国智慧和中国方案，有助于海外学者客观了解中国治理、中国发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 03 版）

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