本报记者 孙广勇

“作为大党大国领袖，习近平主席不仅在治国理政方面卓有成就，还非常重情重义。他心中装着每一个人。”老挝国会副主席宋玛·奔舍那日前对本报记者说。

宋玛的父亲贵宁·奔舍那是中老友谊重要的培育者和见证者。中老建交前，时任老挝外交大臣的贵宁曾多次前往中国，同毛泽东、周恩来、陈毅等老一辈中共领导人结下深厚友谊，为推动中老两国建交作出了杰出贡献。上世纪60年代，贵宁的部分子女来到北京八一学校读书，在那里，宋玛兄弟姐妹和习近平成为同学，并结下了跨越半个多世纪的情谊。

回忆起与习近平主席的几次会面，宋玛十分感慨。“2010年，习近平以国家副主席身份访问老挝时，全部行程只有二十几个小时，却拿出了一个多小时时间与我们家族友人见面。”宋玛回忆说，“习近平主席见到我们说，时隔半个世纪，他乡遇故知，很期待、也很欣喜。他还记得几十年前我们穿的什么样的衣服，每个人的行为特点，这让我们感受到老朋友之间的真情意。”

2017年11月，习近平主席对老挝进行国事访问期间，再次接见了奔舍那家族友人。见到老朋友，习近平主席亲切地说：“时隔7年再次同老同学、老朋友们相聚，看到你们身体健康、家庭幸福，我感到格外高兴。”宋玛仍清晰记得习近平主席对他们的寄语：希望你们继续投身中老友好事业，培养子孙做两国友好的接班人，让两国友谊世代相传。“作为世界大国的领导人，习近平主席一直牵挂着跨世纪的老校友，我们倍感亲切和感动。”

在那次会面中，奔舍那家族友人准备了《习近平谈治国理政》中文版和英文版，请习近平主席签名。“老挝处在革新发展的时期，与中国有相同的理想信念和社会制度，中国治国理政的经验一直是老挝迫切渴望学习的，这本书对老挝帮助很大。”在宋玛的办公室，整齐摆放着《习近平谈治国理政》。“每一卷出版时，我都第一时间认真阅读。除了《习近平谈治国理政》，《习近平讲故事》《习近平用典》等书籍也给予我很大启发。”

“平易近人，重情重义”，是奔舍那家族友人对习近平主席的一致评价。“我每次见到习近平主席，对他的感情就进一步加深；每一次与习近平主席交谈，都更加理解他的家国情怀。”“我将无我，不负人民”，习近平主席说的这句话令宋玛深深感动。在与习近平主席的交往中，宋玛看到一名始终把人民放在心中最高位置、始终全心全意为人民服务、始终为人民利益和幸福而努力工作的共产党人。

“习近平主席心中装着每一个人，要造福每一个人。”宋玛表示，习近平主席高瞻远瞩，提出共建“一带一路”和构建人类命运共同体理念，不断为世界和平、发展和繁荣作出贡献。“在老挝，我们亲身感受到人类命运共同体的意义。正如习近平主席所说：世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。”

2021年12月3日，中老铁路正式开通运营，老挝第一次拥有了现代化铁路。宋玛曾经担任老挝公共工程与运输部部长，见证了中老铁路从规划到奠基、再到开工建设以及竣工的全过程。“2015年，习近平主席同老挝领导人一道，作出了共建中老铁路的重大决策。中国不是第一个说要来老挝修铁路的国家，却是唯一实实在在帮老挝把铁路修好了的国家。只有中国人才会这样帮助我们，也只有习近平主席才能这样说到做到。”

“我们家族与中国的友好故事，就是老中两国永做好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的最真切诠释。”宋玛说，“作为中国的老朋友，我们比任何人都更为中国取得的发展成就感到高兴，更加希望中国日益发展壮大，更加乐见习近平主席倡导的人类命运共同体理念日益深入人心，为促进地区及世界和平稳定、发展繁荣作出更大贡献。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 03 版）

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