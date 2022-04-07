本报记者 周 輖

“习近平主席提出的全球发展倡议顺应世界各国人民对美好生活的共同期待，将为推动全球发展、促进国际合作发挥重要作用。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴接受本报记者采访时表示，当今世界面临诸多挑战，全球发展倡议有利于推动多边主义，为各国共同发展和友好合作提供助力。

布希巴在中国工作生活20多年，见证了中国的发展变化。在他看来，全球发展倡议与中国共产党以人民为中心的发展思想高度契合，中国在落实全球发展倡议方面为其他国家做出了表率。布希巴举例说，在抗击新冠肺炎疫情中，中国坚持生命至上，通过一系列有力措施，保障了人民生命安全和身体健康。在减贫方面，中国政府对偏远地区的脱贫工作给予大力支持，改善了当地民众的生活。在坚持人与自然和谐共生方面，中国加快绿色低碳转型，积极应对气候变化，完善全球环境治理。“如今中国的绿水青山更多了，人们的获得感、幸福感也更强了。”

布希巴认为，全球发展倡议与共建“一带一路”一脉相承、相互呼应，体现出中国作为负责任大国的担当。“中国探索出适合自身的发展道路，积累了宝贵的经验，在实现自身发展的同时，积极为促进全球发展贡献智慧和力量。对广大发展中国家而言，全球发展倡议能够释放发展潜力，强化信心，进一步凝聚起发展合力。”

为推动非中合作，布希巴组织成立了摩洛哥非洲中国合作与发展协会，主要从事智库研究工作，同时推动两国企业合作，促进非洲相关产业全方位升级发展。

位于撒哈拉沙漠中的绿洲小镇伊尔福德，是摩洛哥著名的椰枣之乡。然而，不合理的浇灌方法使单棵椰枣树每年需要消耗600升水才能正常生长结果。当地缺水，加上土壤严重退化，水果等农作物的产量和质量都有所降低。“去年，我们联合中国科技企业，向摩洛哥引进土壤改良技术，结合沙漠经济作物种植创收扶贫模式，设立非中盐水农业示范农场。目前，农场内种植的椰枣树长势喜人。”布希巴说，评估显示，使用中国技术后，每棵椰枣树年用水量可降低至200升，实现100到200美元经济收益，“非中合作切实改善了当地人民的生活，为摩洛哥带来巨大发展机遇”。

作为中摩友好合作的参与者和见证者，布希巴用中文撰写了《摩中合作60年》一书，系统性地回顾了1958年到2018年间摩洛哥与中国的友好往来。该书于2021年出版，目前已有阿拉伯文和法文两个译本。布希巴曾把这本书呈送给摩洛哥国王穆罕默德六世，并很快收到国王的亲笔回信，对他的作品予以赞扬，鼓励他继续投身摩洛哥和中国的友好合作事业。“中国是非洲国家最真诚、最可靠的合作伙伴。我相信，全球发展倡议将为非中合作注入新动力，续写互帮互助、共谋发展的佳话。”布希巴说。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)