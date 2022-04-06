据新华社日内瓦4月4日电 （记者刘曲）世界卫生组织4日发表声明说，尽管110多个国家的6000多个城市正对空气质量开展监测，但这些城市的居民所呼吸空气中含有的细颗粒物和二氧化氮仍处于不健康水平。世卫组织呼吁各国减少化石燃料使用，并采取其他切实措施来降低空气污染水平。

该声明指出，在所呼吸的空气是否处于不健康水平方面，生活在中低收入国家的人们面临的风险最大；空气污染威胁人类健康，包括PM2.5在内的颗粒物，能深入肺部和血液，影响心血管、脑血管和呼吸系统；二氧化氮则与哮喘等呼吸系统疾病有关。世卫组织数据显示，全世界每年有1300多万例死亡由可预防的环境因素造成，其中约700万例死亡与空气污染有关。

为改善空气质量，世卫组织在声明中建议，建立安全和负担得起的公共交通系统及适合行人和自行车的交通网络，投资节能住宅和发电设施，改善工业和城市废弃物管理，减少农业废弃物焚烧等。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 16 版）

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