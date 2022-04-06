本报记者 李志伟

近期，美国海岸警卫队一艘快艇在佛罗里达州一个港口卸下了查获的32吨毒品，包括可卡因和大麻。据报道，这批毒品若流入黑市，价值将超过10亿美元。

新华社发

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美国是全球最大的毒品消费国。数据显示，超过5000万美国人在过去一年内使用过毒品或滥用精神类药物。分析认为，美国毒品泛滥是社会深层问题的反映，是政治制度、经济利益、社会文化多重因素共同作用的结果。

美国的毒品问题呈现加剧趋势。美国疾控中心近期公布的数据显示，美国因过量吸食毒品而死亡的人数正在迅速增长。2020年9月至2021年9月期间，约有10.4万美国人死于吸毒，而2015年这一数字为5.2万。医学期刊《柳叶刀》最新发表的一项研究预计，未来10年，美国可能将有120万人死于吸食毒品过量。

美国一些议员——

“在全美范围内将大麻合法化的立法或将造成一场灾难”，导致国际贩毒集团进行的活动合法化

美国国会众议院4月1日投票通过一项法案，将大麻在全美范围内合法化，并取消对拥有或分发大麻者的长期刑事处罚。接下来，美国国会参议院将就法案进行审议表决。舆论认为，该法案最终成为法律还面临众多阻碍，但国会众议院此举意味着美国朝大麻合法化又迈出了关键一步。

近年来，美国在推进毒品合法化与非刑罪化道路上越走越远。截至2021年6月，美国有18个州实现了非医用大麻合法化，另有13个州减轻了对非医用大麻的刑事处罚。2021年2月，俄勒冈州成为美国首个对持有海洛因、冰毒、可卡因等“硬毒品”非刑罪化的州，民众持有少于1克的海洛因或摇头丸以及少于2克的可卡因或冰毒等情况将不再被视为犯罪，取而代之的是100美元的罚款或健康评估。一些吸毒者因此移居俄勒冈州，以逃避法律处罚。

2021年11月，纽约市成为美国首个宣布设立“毒品安全消费场所”的城市，即允许“人们在专业工作人员的监督指导下使用毒品”。2021年7月，罗得岛州通过法案，允许吸毒人员在指定场所及医护工作人员的引导下使用非法药物及毒品，10月份又宣布将设立全美首个“毒品注射中心”。据报道，马萨诸塞州、加利福尼亚州等多地也在考虑类似做法。美国卫生部部长贝塞拉表态称，联邦政府部门不会阻挠各州类似计划。

美国《福布斯》杂志网站刊文称，美国一些议员指出，“在全美范围内将大麻合法化的立法或将造成一场灾难”，导致国际贩毒集团进行的活动合法化。不少专家认为，更具迷惑性的入门级毒品——大麻合法化后，青少年更加容易获得并吸食，从而更容易毒品成瘾，引发严重的社会问题。

哥伦比亚大学公共卫生学院副教授凯瑟琳·凯斯——

“美国的毒品泛滥问题加剧趋势难以逆转”，因为“毒品销售网络以及上瘾已经成为社区的一部分，这不会一夜之间就消失”

“美国的毒品问题正在向错误方向发展。”美国有线电视新闻网的文章指出。哥伦比亚大学公共卫生学院副教授凯瑟琳·凯斯表示，“美国的毒品泛滥问题加剧趋势难以逆转”，因为“毒品销售网络以及上瘾已经成为社区的一部分，这不会一夜之间就消失”。她指出，10年前，在所有50个州，非医疗用途的大麻都是非法的，但如今越来越多的州批准个人可以出于“娱乐目的”使用大麻。一些地区还通过毒品罚款反哺毒品成瘾治疗，甚至通过毒品合法化增加财政收入。

根据美国国家药物滥用统计中心的数据，在12岁及以上的约2.8亿美国人中，有3190万人在过去30天内使用过毒品或滥用精神类药物，超过5000万人在过去一年内使用过毒品或滥用精神类药物。

美国《华尔街日报》报道称，美国上班族中毒品尿检呈阳性的人数创20年来的新高，比2020年增加了8%以上。由于劳动力短缺，用人单位不得不降低招工的体检标准，而且这一现象将长期存在。

“美国毒品泛滥问题比以往任何时候都更加致命。”美国有线电视新闻网的报道称，除大麻、海洛因、冰毒等传统毒品外，以阿片类处方药物为原料的新型毒品正在流行。数据显示，2020年，六成以上的药物过量致死案例都与阿片类药物芬太尼有关。毒贩将传统毒品与芬太尼混合，制成毒性更强、危害更大的新型毒品，加剧了毒品泛滥。

布鲁金斯学会研究员卡罗尔·格雷厄姆——

包括吸食毒品过量导致的“绝望死亡”在美国越来越多，“这不仅是健康危机，还是严重的社会危机”

美国的毒品泛滥带来了一系列社会问题，诸如家庭危机、暴力犯罪、代际贫困加剧、种族歧视加重、儿童心理创伤等，严重冲击美国社会，成为难以根治的“美国病”。当前，新冠肺炎疫情持续蔓延，造成了失业、生活困难、精神创伤、社会孤立等现象，进一步加剧药物成瘾问题。

美国宾夕法尼亚大学的研究显示，自1971年以来，美国在打击毒品犯罪上已经耗费1万亿美元。美国联邦和各州政府也都宣称要严控毒品问题，但在各种利益集团的游说下，实际上都未能采取实质性举措。美国的毒品合法化程度逐渐加深，滥用毒品现象有增无减。

专家指出，美国毒品泛滥是社会深层问题的反映，是政治制度、经济利益、社会文化多重因素共同作用的结果。在制度层面，美国联邦各州拥有自己的立法机构，刑事和民商事立法权基本属于各州。

利益集团影响不容小觑。据美国媒体报道，美国大型医药企业投入大量资金，资助一些专家和协会兜售“阿片类药物无害论”，鼓动药店大力出售、医师滥开处方，推动毒品合法化。一些患者在不知情的情况下染上毒瘾。“公开秘密”网站根据美国参议院的公开数据分析，2021年，20多家大麻企业支出的游说资金高达428万美元。《福布斯》杂志报道说，2020年美国大麻合法销售额达到创纪录的175亿美元，较2019年激增46%。美国一家大麻企业副总裁科里·罗思柴尔德说：“我们不需要说服人们相信大麻，我们需要的是说服他们合法购买。”

美国医学会董事会主席博比·穆卡马拉呼吁美国政府采取行动，修改导致滥用毒品的相关法规，“否则将会有更多的人死亡，更多的家庭遭受本可避免的悲剧”。

布鲁金斯学会研究员卡罗尔·格雷厄姆指出，包括吸食毒品过量导致的“绝望死亡”在美国越来越多，“这不仅是健康危机，还是严重的社会危机”。

（本报华盛顿4月5日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)