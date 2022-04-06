据新华社北京4月5日电 4月5日，国务委员兼外长王毅应约同加拿大外长乔利女士通电话。

王毅说，中加两国人民有着长期友好交往，加拿大是最早同中华人民共和国建交的西方国家之一。但近年来，中加关系因孟晚舟事件严重受挫，这是我们不愿看到的。这一事件的实质是，美国以胁迫方式打压中国的高科技企业，这种行为令人不齿，世人对此都看得一清二楚。任何国家都不应为虎作伥，助长这种单边霸凌行径，任何国家也都有对此作出必要反应的权利。

王毅表示，中方始终从战略和长远角度看待和处理中加关系。两国关系的现状不符合双方利益，加方应正视问题，同中方相向而行。王毅就此提出三点意见：一是积极客观看待中国，奉行稳健务实的对华政策。二是尊重彼此核心利益，不给中加关系设置新的障碍。三是坚持独立自主，排除不必要的外部干扰。

乔利表示，这一段加中关系处于困难阶段，加方愿同中方坦诚相待、相互尊重，本着向前看的精神，推动加中关系逐步重回正轨，建设更具韧性的双边关系。

双方还就乌克兰问题交换了意见。王毅说，习近平主席已就中方立场作出全面和权威阐述。中方呼吁各方冷静理性思考，为和平创造机会，为谈判开辟前景。当前谈判面临曲折和困难，但只要谈下去，就有停火的可能，就有和平的希望。中方将继续本着客观公正立场，为此发挥建设性作用。乔利表示，加方愿同中方保持沟通。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 03 版）

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