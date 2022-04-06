范 勇

1992年4月6日，中国和亚美尼亚正式建交。30年来，两国始终牢牢把握双边关系正确发展方向，中亚友好合作之树茁壮成长、硕果累累。

政治互信固根基。中亚两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，两国领导人保持密切交往，为中亚关系发展持续注入新动力。2019年，习近平主席会见赴华出席亚洲文明对话大会的亚美尼亚总理帕希尼扬。2021年，亚方高层热烈祝贺中国共产党百年华诞，亚美尼亚国家邮政公司发行“中国共产党成立100周年”特种纪念邮票。

务实合作强枝干。亚方积极支持共建“一带一路”。多年来，中国稳居亚美尼亚第二大贸易伙伴、第二大出口市场及进口来源国。2021年中亚双边贸易额创14亿美元历史新高。亚美尼亚首都埃里温街头，时常可见中国制造的公交车、救护车穿梭而过，亚美尼亚的优质白兰地、葡萄酒在中国市场知名度逐渐提高。中国企业承建的亚美尼亚“北南公路”、矿泉水厂、光伏电站等项目顺利推进。中方援亚美尼亚公共电视台演播大厅项目启动在即，将成为中亚友好合作的新见证。

人文交流绽新花。2009年，亚美尼亚埃里温布留索夫国立语言大学孔子学院正式揭牌，迄今已开设3所孔子课堂和7个汉语教学点。2018年，中亚友谊学校竣工投入使用。亚美尼亚国内“汉语热”持续升温，汉语学习注册人数已逾3000人。每逢中国春节，当地许多学校都会举办“春节联欢会”。

携手抗疫经风雨。在中方抗疫艰难时刻，亚方领导人致函慰问，积极评价中方防控举措，坚决反对病毒溯源政治化；各界友好人士录制视频、画家联合作画、青年学生手持标语为中国加油。当亚美尼亚境内出现疫情后，中国政府和社会各界提供多批次抗疫物资。中方还向亚方援助并协助采购大量新冠疫苗。

展望未来，进入而立之年的中亚关系正迎来新的发展机遇。我们要不断增进政治互信，坚定支持彼此选择的发展道路，坚决反对外部势力干涉别国内政，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。我们要加快推动共建“一带一路”高质量发展，持续扩大贸易规模，推动尽早开通两国直航，深化互联互通、基础设施建设合作，培育高科技、绿色、创新等领域合作新增长点。欢迎亚方积极参与全球发展倡议。我们要大力深化人文交流，拓展教育、文化、媒体、青年等领域合作，形成多元互动的人文交流格局，促进两国民心相通，进一步夯实中亚传统友谊的社会基础。我们要继续加强抗疫合作，共同构建人类卫生健康共同体。

当前，中亚两国都肩负着民族振兴的历史重任，让我们勠力同心、携手奋进，共同开创中亚关系更加美好的未来！

（作者为中国驻亚美尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)