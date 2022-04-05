本报记者 吴 杰

记者采访段云飞时，他刚做完一台长达5个半小时的手术。“患者病情复杂，但手术很成功。患者目前已转危为安，我终于可以松口气了。”段云飞是中国援圭亚那第十七期医疗队队长，去年10月抵圭，开始了为期一年的援外医疗工作。

圭亚那地处南美洲北部，人口不到80万，但全国只有1500余名医生、3000余名护士、2000多张病床，很难满足当地医疗需求。自1993年起，中国先后向圭亚那派遣了17支医疗队、247名医务工作者开展医疗援助。

抵圭不到半年，段云飞和同事们已经完成了约400台手术。由于当地医疗条件有限，缺乏基本的医疗设备，医疗队队员常常自制简易牵引器，辅助外科手术。

除了在首都乔治敦的医院坐诊外，中国医疗队还经常到偏远地区巡诊。今年2月，医疗队来到了位于该国东部热带雨林深处的夸尼尼社区。出发当天赶上下雨，医疗队从乔治敦驱车200多公里，途经大段泥沙路，穿越大片热带雨林，还要横渡伯比斯河，车轮溅起来的泥浆几乎覆盖了整辆越野车，走走停停6个多小时才抵达。

听说中国医疗队要来，当地上百名患者一大早赶来，等候在临时诊疗点。当地居民拉克拉姆·里特拉尔受胆结石困扰已久，由于当地没有外科和麻醉科医生，到大城市的医院做手术需要提前3个月预约。他把希望寄托在了中国医疗队的这次巡诊上。

巡诊当天，中国医生对里特拉尔的病情进行了初诊，并在最快时间内安排实施了腹腔镜治疗手术。手术很成功，已经恢复健康的里特拉尔告诉记者：“中国医生和护士很负责，经验很丰富，我心里感到很踏实。”

夸尼尼社区所在地区议会副主席科尔特·西梅恩说：“中国医疗队远道而来，医术出色，让人钦佩！他们还为当地医院捐赠了不少医疗物资，我们十分感激。”

圭亚那卫生部总司长曼哈德奥表示，近30年来，一批又一批中国医疗队队员把先进医疗技术带到圭亚那，以仁心仁术造福圭亚那人民，成为“两国人民友好的重要纽带”。

《 人民日报 》（ 2022年04月05日 03 版）

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