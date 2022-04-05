新华社北京4月4日电 4月4日，国务委员兼外长王毅应约同匈牙利外长西雅尔多通电话。

王毅首先转达中国领导人对欧尔班总理领导青民盟在选举中再次获胜的祝贺，表示选举结果表明匈方奉行的独立自主政策符合匈国情，符合匈人民共同利益，得到广泛坚定支持。祝愿匈方在欧尔班总理正确领导下取得更大成就。

王毅说，在世界动荡变革加剧的新形势下，坚持独立自主不仅对匈牙利，对欧洲和世界各国都显得尤为宝贵重要。中匈作为全面战略伙伴，有必要深化双方合作，夯实政治基础，提升共同抵御风险挑战能力，维护好各自主权、安全和发展利益。匈牙利有着克服困难的韧性和意志，中方将继续坚定支持匈方维护自主选择的发展道路。

西雅尔多转达欧尔班总理对中国领导人的感谢，表示很高兴选举后第一个通话的是中国外长，这彰显了匈中的互信友谊和两国关系的高水平。青民盟获得胜选，表明匈人民对青民盟内外政策的信任。匈方将继续坚定维护国家的正当利益，愿不断深化两国各领域合作，推动匈中全面战略伙伴关系迈上新台阶。

双方就中欧关系交换意见。王毅表示，中方将遵循习近平主席同欧盟领导人视频会晤时阐述的重要意见，与欧方合作应对全球性挑战，落实中欧领导人会晤达成的共识，推动中欧关系健康稳定发展。西雅尔多表示，匈方坚定支持欧中友好，将继续以尊重和务实态度，为欧中关系发展发挥建设性作用。

新华社北京4月4日电 4月4日，国务委员兼外长王毅应约同乌克兰外长库列巴通电话。双方重点就乌克兰局势交换了意见。

库列巴介绍了俄乌局势，表示中国是伟大的国家，倡导并践行和平共处五项原则，是维护和平的关键积极力量。乌方重视中方的国际影响和威望，愿同中方保持沟通，希望中方继续为停火止战发挥重要作用。

王毅首先感谢乌政府和各界为协助中国在乌公民安全撤离所作努力，强调中国领导人和中国政府高度重视每一位海外公民的安危，希望乌方继续采取积极有效措施，确保自愿留乌的少量中国公民安全。库列巴表示，乌方将为此作出最大努力。

王毅说，中国在乌克兰问题上的基本态度就是劝和促谈。习近平主席多次全面阐述中国的立场主张，是我们应对当前挑战的重要遵循。维护和平、反对战争，是中国的历史文化传统，也是我们一贯的外交政策。在乌克兰问题上，中国不谋求地缘政治私利，没有隔岸观火心态，更不会做火上浇油的事情。我们真诚期待的目标只有一个，就是和平。中方欢迎俄乌和谈，困难再大、分歧再多，也要坚持和平谈判大方向，直到谈出停火、谈出和平。

王毅说，战事总会结束，关键是如何痛定思痛，维护好欧洲的持久安全。中方认为应本着安全不可分割原则，通过平等对话，真正建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中方愿秉持客观公正立场，继续以自己的方式，为此发挥建设性作用。相信乌方有足够智慧自主作出符合本国人民根本利益的选择。

库列巴赞同中方看法，感谢中方给予乌方人道主义援助，表示乌方仍致力于同俄方进行和谈，找到持久解决办法，乌克兰愿成为欧洲的大门。王毅说，希望这扇门能通向欧洲的和平，通向乌克兰的发展，通向中欧之间的合作。

《 人民日报 》（ 2022年04月05日 03 版）

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