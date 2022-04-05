李润和

中国传统文化博大精深，包括儒家思想在内的传统文化中蕴藏着解决当代人类面临难题的重要启示

1991年1月，我第一次访问中国，参加韩国东洋史学会和北京大学联合主办的国际学术大会。当时韩中两国尚未建交，首尔直飞北京的航班也未开通。大会学术氛围十分浓厚，会后我前往安阳、郑州、苏州、杭州、上海参观游览，以前只在书上了解过的名胜古迹出现在眼前时，内心的感动简直难以言喻。

1993年8月起，我作为中国社会科学院历史研究所访问学者，在北京生活一年。此后我多次访华，亲身感受到中国快速发展的势头。在中国共产党的带领下，中国经济飞速发展，逐步成长为世界第二大经济体，城市面貌日新月异，人民生活水平显著提高，民众的自豪感和自信心得到了极大的激发。

当今世界，霸权主义、种族主义和单边主义盛行，日益成为影响世界的不稳定因素。中国传统文化博大精深，包括儒家思想在内的传统文化中蕴藏着解决当代人类面临难题的重要启示。

“大道之行，天下为公”，提出了人类社会发展的理想状态，和谐是实现这一理想的基础。“美人之美、美美与共”倡导不同文化、不同国家、不同民族和谐共处、相互促进，尊重和维护世界文明多样性。中国传统文化还强调通过提高个人人格修养，达到人与人之间、团体之间、国家之间，乃至人与自然之间的和谐。中国传统文化中的理性思辨和智慧结晶，充分展示了中华文化的丰富内涵，是对人类文明的重大贡献。伟大的国家需要有文化支撑。我相信在中国共产党带领下，中国一定能够将中国传统文化发扬光大，为人类发展作出更大贡献。

随着学习和交流的深入，我对中国传统文化越发着迷，致力于推动韩中两国学术文化交流。出于对中国传统文化的喜爱，我把《论语诠解》和《孔子家语通解》翻译成韩文并在韩国出版。

我相信在中国共产党的领导下，中国必将实现国家富强、民族振兴和人民幸福，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。我期待中国以文化为基础与其他国家实现民心沟通，满足中国人民日益增长的精神文化需求，向世界传播中国传统文化正能量。

（作者为韩国国立安东大学名誉教授）

《 人民日报 》（ 2022年04月05日 03 版）

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