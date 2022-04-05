本报记者 戴楷然 谢佳宁 霍 文 孙广勇

以书为媒推动中华文化走出去，让外国民众触摸中华文化脉搏，感知当代中国发展活力。党的十九大以来，一批富有中国特色、凸显中国精神、蕴含中国智慧、宣介中国道路、体现中国价值、展示中国贡献的优秀主题图书进军海外市场，获得海外读者广泛好评，为塑造可信可爱可敬的中国形象贡献了出版力量。

“每一个脱贫案例都讲述了一个破茧成蝶的故事”

“中国的脱贫攻坚政策像希望的种子，播撒在每位贫困村村民的心中。”读完《习近平调研指导过的贫困村脱贫纪实》英文版书稿后，墨西哥学院学生奥利维亚·马塔莫罗斯如此评价。他表示，中国政府支持和帮助村民们通过艰苦奋斗摆脱贫困，过上了幸福的生活，“书中每一个脱贫案例都讲述了一个破茧成蝶的故事”。

《习近平调研指导过的贫困村脱贫纪实》讲述了中国14个集中连片特困地区的脱贫故事。该书英文版译者、美国蒙特雷高级翻译学院译员詹姆斯·塞拉菲说：“中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为全球减贫事业作出了重大贡献。很多英文读者没去过中国，通过阅读这本书，他们能看到中国农村发生的巨变，看到农民生活逐渐富裕起来。”

在打赢脱贫攻坚战的过程中，中国宁夏闽宁镇、湖南十八洞村等地涌现了许多生动鲜活的故事，这些故事被写成文字，译成不同语种，向世界展现中国脱贫成就。

《诗在远方——“闽宁经验”纪事》全景式书写了福建和宁夏对口扶贫协作25年来走出的共同发展、共同繁荣、共同奋斗之路，生动记录了闽宁协作脱贫奔小康的生动实践。黎巴嫩数字未来有限公司负责本书阿拉伯文版的海外出版发行工作。公司董事长穆罕默德·哈提卜说：“中国政府探索出了一条成功的、可复制的脱贫路径，帮助人民战胜贫困，创造幸福生活。”哈提卜认为，书中介绍的“闽宁经验”具有鲜明时代特点。中国政府始终将人民的利益放在首位，这是中国取得众多发展成就的重要原因，给阿拉伯国家和世界其他国家带来重要启示。

《诗在远方——“闽宁经验”纪事》出版方之一、黄河出版传媒集团有限公司总经理薛文斌认为，中国打赢脱贫攻坚战，历史性解决绝对贫困问题，不仅极大提升了人民的生活水平，也为世界减贫事业提供了中国智慧、中国方案。“向世界讲好中国故事，展现中国政府带领人民群众齐心协力奔小康的动人场景，能够帮助全球读者进一步了解中国。”

“对共建‘一带一路’有了更加清晰的认识”

共建“一带一路”倡议坚持共商共建共享原则，以高标准、可持续、惠民生为目标，将“一带一路”沿线国家和地区民众紧密联系在一起，推动合作共赢、共同发展。近年来，一批关于共建“一带一路”的图书陆续在各国出版，帮助海外读者进一步加深对这一倡议的理解和认同。

《习近平谈“一带一路”》展现了共建“一带一路”倡议从提出到不断丰富、发展的过程，深刻阐述了共建“一带一路”倡议的指导原则、丰富内涵、目标路径等，目前在海外出版了英文、法文、俄文等不同语种的译本。该书法文译者方硕表示，这本书让法语读者更加了解中国提出的政策主张，认识到共建“一带一路”为全球发展事业带来了新的机遇。

《一带一路：机遇与挑战》从国际关系的角度介绍中国同国际社会一道，推动共建“一带一路”，在海外出版了尼泊尔文、蒙古文、德文、阿拉伯文等语种的译本。“在翻译过程中，我对共建‘一带一路’有了更加清晰的认识。”蒙古国国立教育大学教师阿吉玛·甘德莱翻译了蒙古文译本。他表示，蒙古国与中国互为邻国，蒙古国人民一直关注着中国发展。“这本书有助于增进两国人民的相互了解，为蒙中两国合作奠定基础。”

中国人民大学出版社社长李永强认为，面对百年变局和世纪疫情，中国推进高质量共建“一带一路”，表明中国愿与各方一道，同舟共济、共克时艰，共创机遇、共享繁荣。“向全球读者讲述共建‘一带一路’故事，能够展现出中国为推动全球发展事业作出的巨大贡献，也能够展现出中国负责任大国形象。”

“了解中国经济发展‘密码’”

“中国共产党带领中国人民艰苦奋斗，创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定奇迹。”泰中“一带一路”研究中心副主任威伦·披差翁帕迪为《中国经济发展的轨迹》翻译了泰文译本。他认为，改革开放以来，中国经济快速发展。特别是近年来，中国推进高质量共建“一带一路”，为全球经济发展作出了重要贡献。

披差翁帕迪表示，近年来，中老铁路成为中国与东盟互联互通、互利共赢的合作项目，《区域全面经济伙伴关系协定》推动中国与东盟双边贸易迈上新台阶，双方正携手构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。“在此背景下，泰国读者对中国的经济发展充满兴趣，希望能从介绍中国经济发展的图书中获得启发。”

泰国开泰银行高级副总裁威猜认为，中国是拉动世界经济增长最主要的动力源，助力全球经济从新冠肺炎疫情中复苏与发展。“许多国际读者都希望了解中国经济发展‘密码’，这些图书无疑是了解中国发展的绝佳窗口。”

《看好中国》以讲故事的方式解读当代中国的发展情况，目前在海外出版了英文、罗马尼亚文等译本。罗马尼亚布拉索夫特兰西瓦尼亚大学教师罗克珊娜·瑞布翻译了该书的罗马尼亚文译本，“中国不仅致力于自身发展，还积极带动区域和全球发展，这是中国给世界各国带来的重大机遇”。

人民出版社总编辑辛广伟认为，作为世界第二大经济体，中国经济稳步发展，人民生活不断改善，展现出新的时代风貌。“用国际化的思维和表达方式，向海外读者介绍中国经济发展成就，让他们在文字中进一步了解中国，体会中国不断推动开放合作、促进各国共同发展的理念，将有助于在国际社会塑造更加真实、立体、全面的中国形象。”

（本报北京、墨西哥城、乌兰巴托、曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年04月05日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)