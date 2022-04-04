■ 苏晓晖

4月1日晚，中国国家主席习近平在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。当前，国际形势复杂严峻，习近平主席希望欧方“同中方一道，推动中欧关系行稳致远，为动荡的世界局势提供一些稳定因素”。

中欧关系行稳致远，首先要“自主”。中欧有着广泛共同利益和深厚合作基础，中欧关系不针对、不依附第三方，也不受制于第三方。中方始终从战略和长远角度看待中欧关系，中国对欧政策保持稳定坚韧，不会因一时一事而改变。欧方也应从自身利益出发，坚持战略自主，形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策。然而，某些势力并不愿看到中欧关系稳定发展，不断编造“中国威胁论”，称中国为“制度性对手”，甚至挑起制裁和对抗。对此，中欧应提高警惕。

中欧关系行稳致远，需要明确方向。在视频会见中，习近平主席重申中欧“两大力量”“两大市场”“两大文明”三个定位，并注入新内涵。中欧要做维护世界和平的两大力量，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性。当前，欧洲战事又现，世界面临分裂对抗风险，霸权强权和集团政治是导致危机的罪魁祸首。中欧要带头维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，共同维护和践行真正的多边主义。

中欧要做促进共同发展的两大市场，以中欧开放合作推进经济全球化深入发展。2020年6月，习近平主席首次视频会见米歇尔和冯德莱恩时就指出，中欧两大经济体应该发挥世界经济“双引擎”作用。去年，中国和欧盟贸易额首次突破8000亿美元，中欧班列开行15000多列，同比增长29%。事实说明，中欧经贸关系高度互补，双方可进一步发掘潜力。中欧完全可以深度对接各自发展战略，深化利益融合，促进共同增长，为稳定产业链供应链促进世界经济复苏发挥更大作用。

中欧要做推动人类进步的两大文明，以中欧团结协作应对全球性挑战。中国和欧洲都是东西方文化重要发祥地和杰出代表，几千年来相互促进、相映生辉。面对复杂多变的国际形势和严峻突出的全球性问题，中欧需要加强友好交流，携手合作，同舟共济。习近平主席建议中欧继续引领全球应对气候变化和生物多样性合作，携手战胜新冠肺炎疫情，欢迎欧方支持和参与全球发展倡议。米歇尔和冯德莱恩也表示，愿同中方共同应对新冠肺炎疫情、气候变化、生物多样性保护等全球性挑战。

当前国际形势下，中欧加强对话合作十分必要。中欧就乌克兰局势交换意见，习近平主席提出解决危机的几点意见。除了要坚持劝和促谈、防止出现更大规模人道主义危机、构建欧洲和亚欧大陆持久和平，习近平主席还指出，要防止局部冲突扩大化。不能把全世界都捆绑到乌克兰危机这个问题上，更不能让各国老百姓为此付出沉重代价。目前这样的局面可能使国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦。为避免不可挽回的后果，中欧要致力于管控局势，防止危机外溢，特别是要维护世界经济体制、规则、基础的稳定，增强人们的信心。

此次中欧领导人会晤意义重大。在世界不安宁的时刻，各国需要的是团结而非分裂，是对话而非对抗。中欧作为两大全球力量，保持战略沟通、增进战略互信，拓展合作共识，将为动荡加剧的世界带来稳定因素。

（作者为中国国际问题研究院副研究员）

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