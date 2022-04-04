新华社北京4月3日电 综合新华社驻外记者报道：第二十三次中国—欧盟领导人会晤1日以视频方式举行，会晤期间，习近平主席以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。欧洲多国人士高度评价习近平主席就中欧关系、乌克兰危机等问题提出的重要主张，认为会晤为双方关系持续健康发展作出战略引领，为复杂动荡的国际局势注入稳定性和正能量。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹高度赞同习近平主席就中欧关系发展提出的重要主张。巴尔丹认为，这些重要主张符合欧洲人民的利益，也有利于世界。

位于法国巴黎的ESCP高等商学院常务副校长莱昂·劳鲁萨认为，习近平主席就中欧关系发展提出的重要主张，体现了双方在促进世界持久和平、稳定、繁荣方面的共同愿景。多年来，欧中在促进可持续发展和人文交流、维护世界和平安全等多方面进行合作，双方合作稳定发展对世界产生了积极影响。他还表示非常赞同习近平主席就当前形势下解决乌克兰危机提出的重要主张。

法国国民议会前议长贝尔纳·阿夸耶表示，此次会晤为未来欧中在应对气候变化、粮食安全、社会发展、能源等各领域进行深度合作指明方向、注入动力。欧中友好关系是双方在各领域进行合作的基础。

在克罗地亚普拉大学亚洲研究系教授布拉尼米尔·维德马罗维奇看来，当前形势下，欧中领导人进行会晤具有非常重要的意义。欧中经贸合作紧密，未来双方在绿色能源等领域具有广阔合作前景。

芬兰工业联合会国际贸易和贸易政策主任蒂莫·沃里认为，欧中领导人会晤非常重要，对话和共同行动有利于欧中应对共同面对的各种挑战。

斯洛文尼亚国际政治专家乌罗什·利普什切克说，欧中各层面合作对双方的发展具有重要意义，期待双方未来采取新的务实措施，进一步推动合作。

德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔表示，作为彼此重要的经贸合作伙伴，欧中建立更加紧密的关系不仅符合双方利益，还将为全球稳定作出重要贡献。欧中应进一步加强经贸关系，这将造福双方企业和人民。

波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基认为，乌克兰危机导致国际形势发生剧烈变化，欧中作为世界上两支重要力量，能够为危机的解决作出积极贡献。希望双方能够增加各层面的沟通协调，携手应对挑战、解决问题。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯表示，欧中都希望乌克兰危机尽快结束。实现和平是推动后疫情时代经济复苏不可或缺的条件。欧洲应与中国和其他国家共同努力，加强对话，尽快找到结束乌克兰危机的外交解决方案，为欧洲建立稳定的安全架构奠定基础。

法国中国问题专家、作家莱娅·贝西非常赞同习近平主席强调的中欧要做维护世界和平的两大力量，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性。她认为，解决乌克兰危机，坚持劝和促谈非常重要。面对新冠疫情和乌克兰危机带来的影响，欧中更需要加强多领域合作、交往，共同应对挑战。

（参与记者：唐霁、陈晨、邢建桥、陈静、张章、陈琛、李超、朱晟、何丽丽、李学军、陈占杰、彭立军、潘革平、李骥志、于帅帅、冯俊伟）

(责编：赵欣悦、白宇)